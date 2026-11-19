La apertura de una calle que mejorará la circulación entre Km 18, Km 17 y Próspero Palazzo está cerca de terminar. El Municipio también limpia el canal a cielo abierto como paso previo a la futura instalación de un puente vehicular.

El Municipio de Comodoro Rivadavia está cerca de completar la apertura de una calle que los vecinos de Km 18 reclaman desde hace años. La nueva vía quedará habilitada para el uso habitual y facilitará la circulación entre el barrio, Km 17, Próspero Palazzo y otros sectores de Zona Norte, según adelantó el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández.

La intervención incluye la marcación y apertura de la traza y la limpieza del canal natural a cielo abierto. Las secretarías de Ordenamiento Territorial e Infraestructura llevan adelante los trabajos con la colaboración de la empresa CAPSA, en el marco del plan de ordenamiento urbano impulsado por el intendente Othar Macharashvili.

Hernández explicó que la traza responde a una mensura inscripta hace varios años. "Una vez que la mensura estuvo registrada, decidimos comenzar con la marcación y la apertura de calles", precisó. El funcionario señaló que los trabajos se concentran en una de las zonas principales de Km 18 y que la calle podrá incorporarse pronto a los recorridos cotidianos de los vecinos.

La consolidación de la traza y la futura instalación del puente facilitarán, según Hernández, el ingreso de ambulancias, patrulleros, unidades de transporte público y camiones recolectores. El funcionario vinculó esa mejora en los accesos con las condiciones de seguridad y circulación para las familias del barrio y para quienes transitan por el sector.

La apertura de la calle también forma parte de las obras previstas para acompañar el crecimiento de Km 18. Hernández señaló que la intervención "permitirá generar las condiciones necesarias para avanzar con la extensión del alumbrado público y las redes de servicios básicos".