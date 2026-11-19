El Centro Cultural Rada Tilly presenta nuevas propuestas para disfrutar durante los próximos días, todas ellas en forma gratuita. La agenda de la Secretaría de Cultura municipal reúne exposiciones, música patagónica y folklore, con actividades abiertas a toda la comunidad.
Este jueves 19 de noviembre inaugura “Avatares”, de Graciela Guerrero, una muestra de artes visuales que invita a recorrer un universo de personajes e imágenes donde se entrelazan la niñez, el paso del tiempo y la memoria desde una mirada poética y personal.
La propuesta se suma a “Convivencia imposible”, de Anahí Crovetto (ROJA), una exposición de tapices realizados a mano que combina elementos de la cultura pop con imaginarios bíblicos y escenarios fantásticos.
Ambas muestras estarán abiertas de martes a domingo, de 18 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.
El sábado 21 de noviembre, a las 21 horas, se presentará Shaman Herrera, músico y compositor comodorense con más de 25 años de trayectoria. Referente de la escena independiente, llegará al Centro Cultural con una propuesta que combina folk-rock patagónico, psicodelia y sonidos experimentales.
El domingo 22, a las 20 horas, será el turno de CheChelos, el dúo integrado por Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian, acompañado por Sol Ailén Stampfli en bombo. Con una propuesta que lleva los violonchelos al terreno de la música popular argentina, ofrecerán un repertorio de chacareras, zambas y gatos.
Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.