La programación comienza con la inauguración de “Avatares”, de Graciela Guerrero, y continúa el fin de semana con los conciertos de Shaman Herrera y CheChelos.

Desde este jueves, muestras y música en vivo en Rada Tilly

El Centro Cultural Rada Tilly presenta nuevas propuestas para disfrutar durante los próximos días, todas ellas en forma gratuita. La agenda de la Secretaría de Cultura municipal reúne exposiciones, música patagónica y folklore, con actividades abiertas a toda la comunidad.

Este jueves 19 de noviembre inaugura “Avatares”, de Graciela Guerrero, una muestra de artes visuales que invita a recorrer un universo de personajes e imágenes donde se entrelazan la niñez, el paso del tiempo y la memoria desde una mirada poética y personal.

La propuesta se suma a “Convivencia imposible”, de Anahí Crovetto (ROJA), una exposición de tapices realizados a mano que combina elementos de la cultura pop con imaginarios bíblicos y escenarios fantásticos.

Ambas muestras estarán abiertas de martes a domingo, de 18 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

El sábado 21 de noviembre, a las 21 horas, se presentará Shaman Herrera, músico y compositor comodorense con más de 25 años de trayectoria. Referente de la escena independiente, llegará al Centro Cultural con una propuesta que combina folk-rock patagónico, psicodelia y sonidos experimentales.

El domingo 22, a las 20 horas, será el turno de CheChelos, el dúo integrado por Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian, acompañado por Sol Ailén Stampfli en bombo. Con una propuesta que lleva los violonchelos al terreno de la música popular argentina, ofrecerán un repertorio de chacareras, zambas y gatos.

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.