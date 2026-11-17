El festival de ilustración tendrá su tercera edición el 21 y 22 de noviembre, de 15 a 20, en el Centro de Información Pública. Eon Acuarelas, Moka, Gato Alien Club y Mauro Merlo cuentan cómo construyeron sus proyectos, qué encontraron al compartirlos en la ciudad y qué preparan para la KokoFest III.

KokoFest es un festival de ilustración que nació en 2024 en Comodoro. Durante dos jornadas, artistas de la ciudad montan sus mesas para mostrar y vender lo que hacen. Quienes recorren la feria pueden ver de cerca una acuarela, hojear una libreta de bocetos o preguntar cómo un dibujo hecho en la computadora termina en un pin. La tercera edición se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 15 a 20, en el Centro de Información Pública (CIP).

El festival, organizado por Gioia D´lucas junto a un equipo y colaboradores, también reúne a personas que durante años dibujaron por su cuenta. Mauro Merlo recuerda que, cuando volvió a Comodoro a los 18 años, el dibujo era un pasatiempo que cultivaba en soledad. Fue como público a la primera KokoFest y se encontró con gente joven que compartía lo que hacía. Se anotó para la segunda y este año volverá a participar. También tendrán su propia mesa dos de sus estudiantes del Colegio Universitario Patagónico, Cande y Luci, que se sumarán al grupo de adolescentes.

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A Melina Belén Ceballo “Moka” le pasó algo parecido. “Hubo una época en la que yo sentía que era la única artista digital en Comodoro”. Cuando conoció la feria, encontró a decenas de personas que, como ella, habían hecho del dibujo una práctica cotidiana. Sintió entonces “que esos artistas de los que crecí viendo en YouTube estaban más cerca de lo que creía”.

Ese encuentro toma una forma distinta en cada mesa. Noelia Ayelén Aranda, de Eon Acuarelas, llevará pinturas, señaladores y materiales para que el público pruebe la técnica. Moka prepara llaveros con impresiones 3D. Gato Alien Club vuelve con sus personajes en pines y stickers, y Merlo trabaja en nuevas versiones de las figuras que conoció en las historietas y la televisión. Detrás de lo que cada quien llevará al CIP hay años de práctica, aprendizajes compartidos y la decisión de animarse a mostrar lo que hacen.

EON ACUARELAS Y LOS COLORES QUE EL MAR TODAVÍA GUARDA

A Noelia Ayelén Aranda siempre se la podía encontrar con un lápiz, un crayón o un marcador en la mano. Dibujaba flores, paisajes y ojos durante las clases, hacía “tatuajes” con lapicera en los brazos de sus compañeros y terminaba a cargo de los afiches escolares. En su casa, la curiosidad tenía lugar para cambiar de rumbo. “Taller que yo veía, taller que ella me anotaba”, dice sobre su mamá. Así pasó por baile, teclado, guitarra, flauta, periodismo y cartapesta.

Eon Acuarelas nació en Instagram a principios de mayo de 2026, cuando encontró en esa red un lugar cómodo para empezar a exponer. El nombre salió de invertir Noe. Después descubrió que esa misma palabra remitía al tiempo geológico y podía nombrar también su curiosidad por la historia de la Tierra y por las especies y ecosistemas que la habitan.

Su aprendizaje fue autodidacta. Al principio seguía los tutoriales de YouTube al pie de la letra y buscaba reproducir los colores con la mayor exactitud posible. Con el tiempo se permitió ser más flexible con sus ritmos y con las exigencias que aparecieron al mostrar su trabajo. En la acuarela encontró una técnica que le pide atención y, a la vez, le deja margen para sorprenderse.

“Nunca sé con qué me voy a encontrar una vez que logro armar la mesa con todos los materiales, así que creería que la idea y el boceto son lo único certero en todo el proceso de la aguada”. En los últimos meses pintó mucho el mar. Al probar distintos azules y verdes se encontró pensando algo tan sencillo como revelador para su pintura. “El mar también puede tener estos tonos”.

Comodoro aparece en sus imágenes a través de la flora, los cerros, la costa y las siluetas que toman las nubes a distintas horas. A Noelia le gustan las flores de colores brillantes y “los famosos animalitos incomprendidos, esos de muchas patas o con aguijones. Los que suelen dar miedo”. También escribe poemas y textos. Algunas de esas palabras terminaron convertidas en bocetos y dibujos por fuera de la acuarela.

“Con mis colores, busco que quien observe se lleve una gama de tonos inusuales e inesperados de ver en un papel, pero que, si los busca con atención, los va a terminar encontrando en su día a día”.

La música la ayuda a organizar el trabajo. Con riddim o dubstep se concentra en varias piezas pequeñas a la vez y aprovecha los tiempos de secado. Para las más grandes, que suelen ser también las más emocionales, escucha a The Neighbourhood, Foals o Muse. Entre los proyectos argentinos que la acompañan están Isla Mujeres, Peces Raros y Dillom.

Una de esas obras más personales es Entrañas, una aguada que trabajó entre julio y fines de agosto. “Representa el dolor y la fragilidad de conocerse a sí mismo a través de la mirada del otro, especialmente cuando la conexión deja de existir”. Pintarla le permitió dar un cierre a una experiencia que la atravesó durante los últimos años.

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Noelia fue reuniendo pigmentos, papeles y pinceles a medida que experimentaba con lo que tenía. Para mostrar las piezas en redes prefiere fotografiarlas con buena luz y un fondo que contraste. En una feria, en cambio, le interesa lo que pasa cuando alguien puede levantar una obra de la mesa e imaginarla en una pared, un estante, un cuaderno o un collage. Así recuerda aquella primera venta en No necesito tu permiso, organizado por la Asamblea Antifascista. “Lo adquirió un muchacho con el cual no mediamos casi palabra, le gustó y se lo llevó. En esa simpleza encontré la mayor de las gratitudes”.

A través de Alejandro Pérez (Ale Kawokk) conoció a Gioia D´lucas y se acercó a KokoFest entre ferias y juegos de mesa. Ese recorrido la llevó también a participar en Arcanos ilustrados, en el CIP. Entre quienes la acompañaron menciona a Bianca Reales, con quien compartió tardes de dibujos, recortes de cartón y mate cocido, y a Mauro Iván González, de Rojo Arte, que la ayuda a “bajar los pies a la tierra” cuando lo necesita.

Para el 21 y 22 de noviembre llevará piezas que ya mostró en redes, señaladores y alguna sorpresa poética. En su mesa habrá materiales y libros para que quienes sientan curiosidad puedan probar la técnica. Mientras tanto, participa del taller Ilustrar la flora patagónica: Ciencia, arte y conservación, dictado por Verónica Quercia junto al equipo del Herbario Regional Patagónico en la UNPSJB. Allí trabaja con sus compañeras en el estudio y el boceto de una flor para una lámina final. Quiere seguir por ese camino y encontrar, en la observación de los detalles, una forma de hacer aguadas más realistas.

MOKA DIBUJA PARA QUE LOS COLORES BRILLEN A LO MÁXIMO

Melina Belén Ceballo tenía doce años cuando recibió su primera tableta gráfica. Ya dibujaba, hacía manualidades y disfraces, pero ubica ahí el momento en que empezó a tomarse el dibujo en serio. Por esos años descubrió el anime y la escritura, inventaba mundos de fantasía y buscaba un espacio propio para compartirlos. Dibujar le permitía, como dice ella, “salir de la realidad técnica de la escuela para poder volar en un dibujo si quería”.

La tableta, una XP-PEN Artist 12, sigue siendo la misma. El nombre cambió. En 2020 escuchaba Coffee, de Jack Stauber’s Micropop, mientras buscaba cómo identificarse. Una palabra de la canción le dio la idea de firmar como MochaVHS. Con el tiempo quedó Moka. “En esa época encontraba inspiración de formas muy raras”.

Se formó por su cuenta, mirando imágenes y tutoriales en YouTube y aprovechando cualquier espacio de la hoja cuando se aburría en clase. Colecciona manga y entre sus referencias están Hirohiko Araki, Junji Ito, ONE y Akira Toriyama, además de artistas de Internet como Yapura Meri, Bebepinee y Nasukichan. Todavía disfruta los videos de ilustraciones en cámara rápida que miraba antes de empezar. Ahora se detiene en cómo se organiza la composición, qué decisiones se toman con la anatomía y qué comunica cada elemento que se agrega.

Le gusta dibujar personajes conocidos y preguntarse qué detalle hace que sigan siendo reconocibles en otra versión. En los propios y en los ajenos, después del boceto empieza por los ojos. “Me concentro en el brillo, en los colores, en la forma, las pestañas, ojeras. Evidentemente son inspirados en el anime”. En los paisajes encuentra otro desafío. Las formas y colores de plantas y animales le sirven para construir escenarios fantásticos y darles algo que reconoce en el mundo que la rodea. “En la naturaleza está el verdadero arte”.

Primero boceta en papel, busca referencias en Pinterest o Cosmos y después pasa a la computadora. Su parte favorita es el lineart, el momento en que define las líneas y puede sumar detalles que apenas se adivinaban en el boceto. El color le cuesta más y es, justamente, uno de los aspectos que más ganas tiene de trabajar.

“Yo creo que estamos en una época en donde todo lo que es entretenimiento se vuelve gris”, dice sobre las películas, las series y el gusto por lo minimalista que observa a su alrededor. En sus ilustraciones busca “vencerle el miedo a ser exagerado y que los colores puedan brillar a lo máximo”.

Una de las veces en que se dio ese permiso fue después de pasar casi un mes sin dibujar por la rotura del cable de la tablet. Apenas consiguió el repuesto, hizo una ilustración inspirada en Portals, de Melanie Martinez, el disco que estaba escuchando. Probó otros colores y se animó a dibujar una figura que se alejaba de lo humano. Fue su trabajo más difundido. Su hermano le mandó un video de TikTok en el que alguien había hecho una torta de cumpleaños con esa imagen. “Creo que fue lo más lejos que han llegado mis dibujos”.

La primera vez que recibió sus propios stickers pasó el día mirándolos. Se acordó de la chica de doce años que quería comprar calcomanías de sus personajes favoritos y que ahora podía producirlas ella misma. En KokoFest, cuando alguien le dice que le gusta su estilo, ese comentario la encuentra todavía revisando lo que hace y pensando qué podría mejorar. “Es hermoso ver que algo que me costó años trabajar sea del agrado de muchos”.

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Se enteró de la primera KokoFest por una amiga que le mandó el flyer. Cuando abrió la convocatoria para la segunda se anotó enseguida. “Hubo una época en la que yo sentía que era la única artista digital en Comodoro. Cuando descubrí la Koko y vi que eran más de 50 artistas y todos con un estilo único, me hizo sentir que estaba acompañada, que esos artistas de los que crecí viendo en YouTube estaban más cerca de lo que creía”.

Esta vez prepara llaveros con impresiones 3D y llevará parte de lo que quedó de la edición anterior. Decide el formato según lo que pide cada dibujo. Algunos funcionan como stickers y otros, por el detalle y los colores, se aprecian mejor en una lámina A4. También quiere trabajar más los fondos, encontrar una paleta con la que se sienta cómoda y probar los animatics, bocetos puestos en secuencia para ensayar el ritmo de una animación. Ahí espera empezar a contar sus propias historias. “Son un montón y algo enredadas, pero eso es lo que le da sabor”.

GATO ALIEN CLUB Y EL REFUGIO DE LOS QUE SE SIENTEN UN POQUITO EXTRATERRESTRES

Una visita a la ferretería terminó en un dibujo. Le hablaron de un modo que sintió brusco y volvió a su casa frustrada, sin el repuesto que necesitaba. De ese episodio salió una ratita que se hace bolita porque le hablaron feo. Cuando la mostró, varias personas se reconocieron en ella.

La ilustradora detrás de Gato Alien Club empezó a dibujar en un barrio apartado de un pueblo, donde había pocos chicos con quienes jugar. Estudió en una escuela técnica y después siguió informática. El aprendizaje artístico fue por cuenta propia, entre tutoriales de DeviantArt y YouTube y ejercicios que encontraba en redes, entre ellos los del artista estadounidense Ethan Becker.

Años después comenzó a dibujar en transmisiones en vivo. En ese momento, cuenta, atravesaba un trastorno de ansiedad generalizada que le dificultaba socializar. Encontró gente que se quedaba a escucharla mientras dibujaba, apoyaba su trabajo y hasta compraba sus creaciones. Fue la primera vez que pudo ponerle un precio a una actividad que durante mucho tiempo había sido un pasatiempo.

El proyecto se llamó primero Tienda Mochi Moon. Buscó otro nombre cuando sintió que ese remitía a un negocio de accesorios y decía poco sobre el tono de sus dibujos. Los gatos ya eran habituales en su trabajo. “Alien” viene de la sensación de sentirse diferente o fuera de lugar. “Club” alude al espacio de dibujo que organiza Gio, donde se animó a explorar otros estilos y a pensar qué podía hacer con sus ilustraciones. También nombra la comunidad que quiere reunir, gente con la que compartir gustos, chistes o el cariño por algún personaje. “Un pequeño universo para quienes también se sienten un poquito extraterrestres”.

Al principio comercializaba imágenes en las que ponía el acento en lo estético. Después empezó a dibujar situaciones graciosas y cotidianas. Ver a la gente reírse frente a su mesa le ayudó a entender qué quería provocar. La ternura y la ironía pueden convivir en dos patitos. Uno le habla al público como un otaku kawaii para recordarle que tome agua. El otro, con un pucho y bastante menos delicadeza, le pide que hable bien.

Los bocetos suelen empezar en una libreta de bolsillo, donde se siente más libre para equivocarse. A veces dibuja primero y prueba frases hasta que alguna le causa gracia. Otras veces la frase llega de una conversación con sus amigos o su pareja. Trabaja con trazos rugosos, colores apagados y un coloreado deliberadamente imperfecto en las imágenes más sencillas. En las composiciones de fantasía ensaya ambientes, combinaciones de colores saturados y personajes más elaborados. Lo que aprende ahí también vuelve a sus dibujos de humor.

En su libro de ilustraciones guarda de todo, incluso garabatos y pruebas que todavía le da vergüenza mostrar. Lo lleva a las ferias y observa dónde se detiene la gente. Algunas de esas reacciones la animan a digitalizar un boceto, conservar la textura del trazo y prepararlo para una imprenta o para producirlo con otro emprendimiento. También presta atención a los formatos que tienen salida, como los stickers para termos con temática de mate, y a los fandoms que despiertan interés entre distintos públicos.

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Los pines surgieron después de ver una colaboración entre Tarjeta de Colectivo y Pinboy. Le gustó la posibilidad de usar una ilustración como accesorio. Para que se lea en una superficie tan chica tuvo que hacer pruebas de diseño, color e impresión. Hoy le sigue dando satisfacción cruzarse con alguien que eligió llevar uno de sus dibujos en la ropa o en una mochila. “Siento cierta sintonía con esa persona, como si compartiéramos algo en común”.

Uno de sus encuentros más queridos en KokoFest ocurrió con un trabajador que se cruzó con la feria cuando iba a dejar unas velas en recuerdo de su pareja fallecida. Ella había perdido hacía poco a su papá. La conversación los emocionó a los dos. Le regaló unos stickers y él le ofreció a cambio el libro de José Martí "Versos del alma" de la colección Anteojitos, al que le tenía mucho cariño.

A la tercera edición llevará mini pines y pines con forma de corazón y de gato, con personajes propios y de distintos fandoms, además de stickers. También quiere probar con tazas y darles una oportunidad a algunos dibujos que llamaron la atención en su cuaderno. Aspira a que Gato Alien Club pueda sostenerse económicamente y darle tiempo a esa parte de sí misma que durante años quedó relegada.

MAURO MERLO VUELVE A LOS HÉROES QUE DIBUJABA EN LOS CUADERNOS

En la primaria, Mauro Merlo llenaba las tapas de los cuadernos con robots. Dibujaba también en las paredes, debajo de los cajones y en la parte de abajo de los escritorios de su casa. En la escuela Ceferino Namuncurá de Pico Truncado, la directora llegó a llamarle la atención por esos personajes mecánicos. Él lo recuerda con humor. Los había conocido en las series japonesas y, durante años, volvería a ellos cada vez que quisiera probar algo nuevo con el dibujo.

Comodorense de nacimiento, Mauro creció en Pico Truncado, Santa Cruz, en una familia de cinco hermanos. Era el menor. En su casa se leía mucho y, además de la biblioteca, había un tesoro que descubrió a través de Nino, su hermano mayor y como a él le gusta llamarlo: “el héroe de mi infancia”. Nino dibujaba en lápices de colores versiones de las tapas de El Gráfico y le acercaba historietas de procedencias muy distintas, de Astérix y Lucky Luke a Mort Cinder, Mafalda y El Eternauta. También le hablaba del contexto social, político o cultural de esas obras. Hoy Nino es profesor de Historia en Comodoro y sigue usando ilustraciones para enseñar.

Su papá, Domingo, trabajaba en el petróleo y era un lector que alentaba a sus hijos a conocer el mundo a través de los libros. “Estudien, porque es el único legado que van a tener para cambiar su futuro”, les decía. Cuando Mauro era adolescente, lo recompensaba por su desempeño en la escuela con una revista por semana, siempre que entrara en el presupuesto. Elegirla en el kiosco Chany Chelo de Pico Truncado era parte del regalo. “Donde estés, gracias, viejo querido, por darme la mejor motivación de todas y un regalo que tiene un valor incalculable”.

En casa también estaban los fascículos de un curso de dibujo por correspondencia de su hermano. Tenían ejercicios de perspectiva, composición, iluminación y color. “Yo era un niño esponja y fue un incentivo grande a experimentar y quemar hojas y hojas todo el día”. Más adelante llegaron los libros de anatomía de Ariel Olivetti y las historietas de DC y Marvel. Con Una muerte en la familia, escrita por Jim Starlin y dibujada por Jim Aparo, descubrió hasta dónde podía llegar una historia de superhéroes cuando la pérdida tenía consecuencias para sus protagonistas. En los X-Men de Jim Lee se detenía en los escorzos, la anatomía y la manera de sombrear. Estudiar esos dibujos era también una forma de preguntarse cómo estaban hechos.

La televisión le dio otra educación. Veía Mazinger Z, He-Man, Los Halcones Galácticos y Thundercats. Con la llegada del cable en los noventa aparecieron Iron Man 28, Space Adventure Cobra y Robotech. Le fascinaban los robots, pero también las bandas sonoras compuestas para esas series, las traiciones, las pérdidas y los conflictos de personajes que podían equivocarse o pagar caro lo que hacían. Caloi en su tinta amplió ese repertorio con animaciones de distintas partes del mundo. El cine, las historietas y los videojuegos, desde el Batman de Michael Keaton hasta Street Fighter y Final Fight, todavía forman parte de lo que mira y escucha para dibujar. “Son todo, son la base de mi mundo”, dice.

Volver al dibujo y llevarlo al aula

A los 18 años regresó a Comodoro. La crisis de 2001 lo encontró empezando a estudiar en la universidad en un área vinculada con la economía, la orientación que había seguido en el secundario. El dibujo quedó en el espacio íntimo del pasatiempo. Construyó su perfil laboral en informática y, con el tiempo, se acercó a la fotografía y la edición audiovisual. La posibilidad de volver a formarse en algo que había querido hacer desde chico apareció a través de la docencia.

En el Colegio Universitario Patagónico (CUP) lo convocaron para dictar Diseño de Imagen y Sonido I y II y Cine y Videocultura. Mientras daba clases, estudió Diseño y Animación Digital, primero como técnico y luego como licenciado. La carrera reunía el cine, la ilustración, la animación 2D y 3D, la música y los videojuegos. También le permitió trabajar con más detenimiento el diseño de personajes y entornos, y pensar cómo el color puede acompañar los cambios de una historia.

Por esos años empezó a encontrarse con otros dibujantes en Comodoro. Menciona a Liliana Ostrovsky, a Ale Kawokk y al taller de Agustín Huberty. A través de Ale llegó a estudiar dibujo digital durante un año con el ilustrador cordobés Nico Di Mattia. Los ejercicios en vivo por Discord, junto con otros ilustradores, le dieron confianza en su proceso. A Gioia D´lucas lo conoció en un taller de dibujo digital en Patio Ilustrado y, más tarde, en KokoFest.

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A la primera edición fue como público. Encontró dibujantes jóvenes que compartían lo que hacían y salió con la impresión de haber estado en algo parecido a una “Comic Con comodorense”. Se anotó para la segunda y a la tercera llegará con una alegría que tiene que ver con el aula. Cande y Luci, dos de sus estudiantes del CUP, participarán en el grupo de adolescentes. En esta edición también estará Mar Urzúa, egresada de la orientación en Comunicación del mismo colegio. “Hay un espacio para que puedan mostrar lo que hacen, para que se desarrollen, para que sigan disfrutando el arte y para que puedan proyectar un futuro posible a partir de acá”.

Dibujar de nuevo lo que alguna vez lo deslumbró

Mauro se siente cómodo con el retrato. La caricatura aparece cada tanto, como un juego en el que exagera algún rasgo de una cara conocida y prueba hasta dónde puede llevarlo. El lugar al que más vuelve es la fantasía. El fanart, la reinterpretación de personajes de obras que admira, le permite revisar la cultura popular con la que creció y probar qué puede hacer hoy con esas imágenes.

“Durante mucho tiempo mi dibujo en base a referencias consistía en el desafío técnico de estudiar e imitar eso que veía”. Cuando empezó a mostrar lo que hacía, la pregunta cambió. “¿Cómo redibujo y homenajeo, sin perder la esencia, buscando que sea reconocible? Todavía sigo explorando esa respuesta, dibujando y disfrutando el proceso”.

Para encontrarla puede pasar por varios bocetos, leer entrevistas con los creadores de una serie y escuchar su banda sonora mientras trabaja. A veces agarra la guitarra y prueba alguna melodía en clave de rock. En la segunda KokoFest mostró una versión de Cobra, el personaje de Buichi Terasawa. Eligió el uniforme de Rugball, uno de los que más recuerdan los seguidores de la serie. Quería reunir algo de la animación de los ochenta con el tratamiento de una versión más reciente. Probó degradados, texturas y un torso más voluminoso. Quienes se acercaron a su mesa le hablaron de lo que significaba llevarse un pedacito de su infancia a casa. A él le gustó la ilustración y aunque le quedó la sensación de que podía haberse arriesgado más, la respuesta de la gente lo animó a seguir proponiendo.

Con Rick Hunter probó otra cosa. En los primeros bocetos se alejó del trazo de Haruhiko Mikimoto e imaginó al piloto de Robotech más adulto, con la experiencia acumulada del almirante que esperaba ver en la serie. Ese ejercicio de imaginar qué pasó con un personaje después de la última vez que lo vio también dice algo de las historias que le interesa contar. Entre sus referencias está Tekkaman Blade, conocida en Latinoamérica como Teknoman, por el modo en que su protagonista debe enfrentar a su propia familia y paga un precio devastador incluso después de salvar a la humanidad. “Me gustan mucho las historias marcadas por el sacrificio, la pérdida, los dilemas morales, la búsqueda de esperanza en futuros distópicos y tramas políticas”.

La luz en los ojos y el ruido del lápiz

Hay veces en que Mauro encuentra las proporciones de una cara y deja el resto del dibujo para después. Se queda un rato con los ojos. De la fotografía de retrato aprendió cuánto puede cambiar una expresión con el reflejo de una fuente de luz. Si esa mirada le devuelve algo de la personalidad que está buscando, sigue con el cuerpo, la ropa y los accesorios. “Me gusta transmitir que la mirada tiene vida y aspira a ser algo más que un dibujo en una superficie bidimensional”.

La animación le dio herramientas para pensar el cuerpo en movimiento. Simplifica los volúmenes, prueba escorzos y trabaja con la línea de acción para que una postura tenga fuerza. A veces imagina dónde colocaría la cámara y cómo se vería el personaje desde diferentes ángulos. En un primer plano puede dedicar más tiempo a modular el trazo del rostro. Cuando dibuja una figura de cuerpo entero, entran en juego la dirección de la luz, las sombras y la relación de los colores con el fondo. También revisa mucho. Deja reposar una pieza, vuelve a ella y prueba cambios. Dar por terminada una ilustración sigue siendo una de las decisiones que más le cuestan.

Del papel disfruta la resistencia que encuentra el grafito, la vibración que le transmite a la mano y el sonido que hace al pasar. A la acuarela llegó de grande, con pruebas de personajes como Superman y Corto Maltés. Le gusta esa tensión de trabajar con un material que puede sorprenderlo. En el dibujo digital, las capas le permiten separar el boceto de las líneas definitivas, mover una figura o probar otra iluminación. “¡Es un chau ansiedad, hola audacia!”. Ese margen para corregir también supone horas de ajustes. Cuando logra dibujar con regularidad, en cualquiera de los soportes, gana confianza para probar algo más difícil. Su consejo sale de esa experiencia. “Dibujen, aunque sea cinco minutos por día, todos los días”.

Hacer lugar para mostrar lo que se dibuja en Comodoro

En viajes a Buenos Aires, Mauro vio que en las ferias de historietas y las comiquerías era posible llevar un dibujo y recibir una devolución de alguien que trabajaba en la industria. Durante años le costó encontrar instancias similares en Comodoro. Por eso le interesa que KokoFest permita compartir técnicas, conocer a otros ilustradores y pensar muestras o talleres en común. Como docente, alentar a sus estudiantes a que se animen a mostrar lo que hacen también lo llevó a tomar esa decisión con sus propios dibujos.

Esa experiencia viene acompañada de una preocupación por las condiciones en las que se produce. Mauro habla de lo que cuesta acceder a materiales, equipos y formación, y de cuánto pesa tener que financiar de bolsillo una muestra o una oportunidad para dar a conocer el trabajo. “Nos hemos acostumbrado al paradigma donde creemos que no se puede vivir del arte y que el sacrificio siempre tiene que ir de la mano del artista”. Frente a eso plantea la necesidad de organizarse, defender el valor del trabajo y abrir oportunidades para producir en la ciudad.

Para el 21 y 22 de noviembre prepara dos ilustraciones de Robotech/Macross y vuelve con su serie de Los Halcones Galácticos. También quiere ampliar la de X-Men. La aparición de X-Men ’97 lo llevó de vuelta a la serie que miraba en los noventa con su hermana Rina, compañera de lecturas y de dibujos animados. Ya tiene a Gambito, Cíclope, Wolverine y Storm. Nightcrawler es uno de los que más le piden y Rogue está entre las incorporaciones posibles. Si los tiempos alcanzan, también le gustaría dibujar a Leon-O y retomar a Cobra con su traje icónico y la psicoarma.

Después del festival quiere darle forma a una historieta y a un proyecto de animación 2D. También le interesa profundizar en la anatomía, los fondos y el color, y descubrir qué pasa cuando ese repertorio aprendido durante años se vuelca a personajes propios. En KokoFest, mientras tanto, espera que alguien se acerque a contarle qué historieta, manga o serie le gustaría volver a encontrar en un dibujo y por qué esa historia todavía lo acompaña.