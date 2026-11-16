La propuesta busca profundizar el seguimiento de ambas ramas, con jornadas destinadas a la observación, la capacitación y el trabajo individual.

El Departamento de Selecciones de la Confederación Argentina de Básquet pondrá en marcha una nueva instancia de evaluación, seguimiento y entrenamientos para las categorías formativas, que tendrá como sede el CeNARD en la Ciudad de Buenos Aires. La rama femenina tendrá su encuentro del 16 al 19 de noviembre, mientras que la masculina lo hará del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Con los Campus Regionales como punto de partida, el Showcase CAB abrirá un nuevo espacio para algunos de los mejores prospectos que se destacaron en esas instancias. La propuesta incluirá mediciones de antropometría, neurociencia, optometría y estudios de pisada. A esto se sumará un programa de charlas y talleres sobre psicología, nutrición, prevención del dopaje, inglés, análisis de video, arbitraje y métodos de prevención y contención.

La organización de cada jornada estará dividida en dos turnos. Durante las mañanas se concentrarán las mediciones, los talleres en formato de cápsulas y las sesiones de técnica individual en cancha. Por las tardes, llegará el momento de jugar bajo la modalidad Try-Out.

El Showcase CAB será la instancia final de trabajo de las categorías formativas antes de una convocatoria formal para integrar un proceso de Selecciones Nacionales. Es la continuación del Plan Integral CAB que abarca las etapas del Plan de Desarrollo Federal (PDF) y de los distintos Campus Regionales.

En ese contexto, Cristian Santander explicó el alcance de la iniciativa: "Es una etapa donde queremos ver entre 30 y 40 jugadores y jugadoras que fuimos detectando en los Campus Regionales. Queremos medir a los mejores entre sí. Además, dentro de este grupo buscaremos que los de mayor talla también puedan estar, para crearles una instancia de seguimiento, entrenamiento y evolución. El Showcase contempla también un laboratorio del deportista, con diferentes actividades físicas, técnicas, neurocientíficas y más", cerró el Coordinador de Selecciones Formativas.

CONCENTRACION FEMENINO

Alliot, Juana | República Oeste (Santa Fe)

Alvarez Betancour, Lola | Centro Galicia (AFMB)

Aymonino, Pilar | Club de Pelota (Buenos Aires)

Bello, Paloma | Boca (AFMB)

Bressan, Virginia | Hindú (Córdoba)

Cangiani, Victoria | Regatas de Uruguay (Entre Ríos)

Clemente, Ahitana | Instituto (Córdoba) Delgado

Mazzia, Agustina | San Lorenzo de Tostado (Santa Fe)

Dietrich, Paloma | Villa Minetti (Santa Fe)

Fernández Cao, Josefina | Vélez Sarsfield (AFMB)

Fonseca, Lara | Municipalidad Luján de Cuyo (Mendoza)

Francesca, Lazota | Centro Galicia (AFMB)

Francois Costello, Indiana | Hindú (Córdoba)

García, Pilar | Estudiantes de Olavarría (Buenos Aires)

García Pose, Emma | Lanús (AFMB)

García Pose, Olivia | Lanús (AFMB)

Losada, Florencia | Tomás de Rocamora (Entre Ríos)

Lede, Juana | Alejandro Korn (AFMB)

Manara Feresin, María del Pilar | Centro Cultural Alberdi (Córdoba)

Milardovich, Melina | Centenario (Santa Fe)

Monjelardi, Jelena | El Talar (AFMB)

Montivero, Juana | Bahiense del Norte (Buenos Aires)

Montoya, Isabella | Unión de Mar Del Plata (Buenos Aires)

Navarro, Guadalupe | Atlético Paracao (Entre Ríos)

Pacheco, Zoe | Vélez Sarsfield (AFMB)

Pereyra, Briana | Sociedad Española (San Luis)

Pisani, Clara | Bahiense del Norte (Buenos Aires)

Redondo, Alma | San Lorenzo de Tostado (Santa Fe)

Serfaty, Emilia | Estudiantes de Paraná (Entre Ríos)

Sepulveda, Charo | Centro Español (Neuquén)

CONCENTRACION MASCULINO