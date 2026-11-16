El fin de semana se disputó una nueva fecha de la fase clasificatoria correspondiente al torneo ACRB-Liga Integración Binacional, que organizan de manera conjunta, la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
En ese contexto, la acción arrancó el viernes en Coyhaique, mientras que continuó en la misma ciudad chilena, como así también, se jugó tanto en Comodoro Rivadavia como en Rada Tilly.
La actividad del torneo formativo -tanto en mujeres como en varones- continuará este lunes -hasta el jueves-, con partidos en el Socios Fundadores. Se estarán jugando dos encuentros por día.
Panorama - Coyhaique
VIERNES 13
En el gimnasio “Universidad Aysén” – 7ª fecha
- Legiones Athletic 12 / CAI 87 (Infantiles M).
- Legiones Athletic 16 / CAI 82 (Cadetes M).
- Legiones Athletic 5 / CAI 75 (Juveniles M).
SABADO 14
En el Gimnasio “IND – Fiscal – 9ª fecha
- Astros de La Patagonia 28 / CAI 68 (Infantiles M).
- Astros de La Patagonia 49 / CAI 40 (Cadetes M).
- Astros de La Patagonia 46 / CAI 38 (Juveniles M).
En el Gimnasio “Universidad Aysén” / 12ª fecha
- Club Coyhaique 40 / Petroquímica 9 (Infantiles F).
- Club Coyhaique 60 / Petroquímica 10 (Cadetes F).
DOMINGO 15
En el Gimnasio “Liceo San Felipe” – 10ª fecha
- Club Coyhaique 35 / CAI 62 (Cadetes M).
- Club Coyhaique 46 / CAI 54 (Juveniles M).
- Club Coyhaique 34 / CAI 72 (Infantiles M).
En el gimnasio “Universidad Aysén – 11ª y 2ª fecha
- Legiones Athletic 42 / Petroquímica 15 (Infantiles F).
- Legiones Athletic 32 / Petroquímica 42 (Cadetes F).
- Legiones Athletic 20 / Club Coyhaique 0 (Juveniles F).
- Legiones Athletic 8 / Club Coyhaique 105 (Cadetes F).
- Legiones Athletic 38 / Club Coyhaique 29 (Infantiles F).
Panorama – Comodoro – Rada Tilly
SABADO 14
En el gimnasio Cemento Comodoro – 9ª fecha
- Petroquímica 56 / Escuela Municipal Pueyrredón 23 (Mini M)
- Petroquímica 81 / Escuela M. Pueyrredón 24 (Infantiles M).
- Petroquímica 81 / Escuela M. Pueyrredón 24 (Cadetes M).
- Petroquímica 66 / Escuela M. Pueyrredón 21 (Juveniles M).
DOMINGO 15
En Náutico Rada Tilly – 8ª fecha
- Náutico Rada Tilly 56 / Gimnasia "Verde" 26 (Mini M).
- N. Rada Tilly 59 / Gimnasia "Verde" 55 (Infantiles M).
- N. Rada Tilly 66 / Gimnasia "Verde" 69 (Cadetes M).
- N. Rada Tilly 64 / Gimnasia "Verde" 50 (Juveniles M).
En el Socios Fundadores – 6ª y 10ª fecha
- Gimnasia 84 / La Fede Deportiva 40 (Mini F).
- Gimnasia 63 / La Fede 68 (Cadetes F).
- Gimnasia 52 / La Fede 48 (Infantiles F).
- Gimnasia 63 / La Fede 43 (Juveniles F).
Programa
LUNES 16
En el Socios Fundadores – 2ª fecha
19:30 Mini (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.
21:00 Juveniles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.
MARTES 17
En el Socios Fundadores – 4ª y 11ª fecha
19:30 Mini (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón y Miguel Muñoz.
21:00 Juveniles (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
MIERCOLES 18
En el Socios Fundadores – 2ª fecha
19:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.
21:00 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.
JUEVES 19
En el Socios Fundadores – 11ª fecha
19:30 Infantiles (F): Gimnasia vas Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.
21:00 Cadetes (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.