Juegan este viernes desde las 20, Gimnasia-Petroquímica, y luego el local Náutico se mide con La Fede. Los partidos son de la categoría Primera Masculino.

Comienzan en Rada Tilly las semis de la "Etapa Asociativa Prefederal"

La cancha de Náutico Rada Tilly se convertirá este viernes en el escenario de las semifinales correspondientes a la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquetbol de Primera división masculino.

En ese contexto y abriendo la programación, Gimnasia y Esgrima, que fue segundo de la fase regular, se medirá desde las 20 ante Petroquímica, que culminó cuarto la misma instancia.

Este primer juego tendrá el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Mario Contreras. Juan Carlos Pérez será el comisionado técnico.

A continuación, el local Náutico, que fue el mejor de la fase inicial, jugará con La Fede Deportiva, que terminó cuarto. Los jueces del encuentro serán Facundo Iza, Matías Carrizo y Axel Catalán. Agustina Hernández oficiará de comisionada técnica.

En la primera fase, tanto Gimnasia como Náutico le ganaron los dos juegos a sus respectivos rivales.

En la primera fecha, el “Verde” se impuso 90-82 ante el “Verdolaga”, y el “Aurinegro” venció 71-59 al “Bordó”.

Por la sexta jornada, mientras tanto, Gimnasia derrotó a Petroquímica 73-63, y Náutico superó a La Fede por 83-43.

Panorama

VIERNES 13

En Náutico Rada Tilly - Semifinales

20:00 Primera (M): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Mario Contrera. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza, Matías Carrizo y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.