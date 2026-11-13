Gimnasia se impuso a Náutico Rada Tilly en Primera Femenino

El “Verde” ganó de local 55-47 y terminó primero en el cierre de la fase regular del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova” de básquet.

El equipo femenino de Gimnasia y Esgrima derrotó de local 55-47 a Náutico Rada Tilly, y con ese resultado terminó primero en la fase regular en categoría Mayores del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova”, que organiza la Asociación de Básquet de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez. Los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 12-9, 40-18 y 50-33.

En ese contexto, en el “Verde” se destacó Bahiana Delacroix, máxima anotadora del juego con 16 puntos y 5 rebotes, mientras que Amelia Ivanoff, viniendo desde el banco, aportó 11 tantos.

Por el lado del “Aurinegro”, su mejor vía de gol resultó Candela Vidal con 13 unidades, 6 rebotes y 4 tapas, mientras que Bianca Lorelli convirtió 10 unidades.

De esa manera, finalizó la fase regular del campeonato dejando primero a Gimnasia con 13 puntos, seguida de La Fede Deportiva, Náutico 12, Petroquímica 11 y cierra Escuela Municipal Pueyrredón con 10 unidades.

De esa manera, las semifinales quedan conformadas con Gimnasia-Petroquímica y La Fede-Náutico. Pueyrredón no pudo meterse en los playoffs.

Síntesis

Gimnasia 55 / Náutico Rada Tilly 47

Gimnasia (12+28+10+5): Guadalupe Torres 2, Paloma Kamman 4, Bahiana Delacroix 16, Lola Salas 7 y María Jiménez 0 (fi); Sofía Mugica 6, Paula Mugica 3, Amelia Ivanoff 11 y Julieta Gómez 6. DT: Juan Bautista Laterza.

Náutico Rada Tilly (9+9+15+14): María Aimetta 5, Sabrina Fantino 4, Catalina Blanco 2, Candela Vidal 13 y Stefanía Pieroni 2 (fi); Bianca Lorelli 10, Candelaria Marzano 5, Clara Mielniczuk 2, Pilar Araujo 2, Antonia Diez 2 y Renata López 0. DT: Germán Sosa.

Parciales: 12-9, 40-18 y 50-33.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

Estadio: Socios Fundadores.