El clásico fue para La Fede

La Fede Deportiva se quedó este martes con el clásico del básquetbol de Primera división de la rama masculina, al imponerse de visitante 68-61 a Gimnasia y Esgrima.
El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza, y los parciales fueron los siguientes: 21-17, 38-34 y 46-49.
En el ese contexto, se destacó la gran tarea del pívot Juan Ignacio Cárdenas, con 20 puntos -goleador del juego-, quien además bajó 13 rebotes, dio 3 asistencias y tuvo 2 recuperos.
Los otros dos destacados del “Bordó” fueron el base Mateo Cuzen (14 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y 3 pérdidas), y Nazareno Scipioni (12 unidades, 5 rebotes, 3 recuperos, 2 pérdidas y una asistencia).
En el “Verde”, que se quedó en el primer cuarto sin su pívot Jesús Centeno -jugó poco más de 5 minutos-, los mejores fueron Segundo Lasarte con 11 puntos, 5 rebotes y una pérdida; Valentín Segurado también con 11 tantos, 8 rebotes, 1 recupero y 2 pérdidas y Santiago Ivanoff que aportó 10 unidades.
De esa manera, y al término de la fase regular de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”, Náutico quedó en lo más alto con 15 puntos, seguido de Gimnasia con 13, Petroquímica y La Fede tienen 12, y cierra Comisión de Actividades Infantiles con 8 unidades.
La acción por esta misma categoría continuará este viernes en Náutico Rada Tilly ya con la instancia de semifinales. Gimnasia jugará con Petroquímica y el local Náutico se las verá ante La Fede.
Este miércoles, mientras tanto, Petroquímica recibirá desde las 21:30 a Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Femenino. Ese partido corresponde a la 10ª y última fecha de la fase regular del torneo Clausura “José Pepe Bova”.
Por la misma categoría, el jueves, Gimnasia recibirá a Náutico en lo que será el último juego de la etapa clasificatoria, para ya pensar en los playoffs.
Panorama
MARTES 10
En el Socios Fundadores
- Gimnasia y Esgrima 61 / La Fede Deportiva 68 (Primera M).
MIERCOLES 11
En el gimnasio Cemento Comodoro – 10ª fecha
21:30 Primera (F): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.
(*) Con planilla oficial de juego.
JUEVES 12
En el Socios Fundadores – 10ª fecha
21:30 Primera (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.
VIERNES 13
En Náutico Rada Tilly - Semifinales
20:00 Primera (M): Gimnasia vs Petroquímica.
21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.
Síntesis
Gimnasia 61 / La Fede Deportiva 68
Gimnasia (21+17+8+15): Natalio Santacroce 2, Matías Fernández 2, Valentín Segurado (x) 11, Segundo Lasarte 11 y Jesús Centeno (L) 8 (fi); Tiago Olagüe 2, Santino Santacroce 7, Santiago Ivanoff 10, Yoscar Dinza (x) 4, Nahuel Moyano 2 y Benjamín Richard 2. DT: Iván Parodi.
La Fede (17+17+15+19): Mateo Cuzen 14, Nazareno Scipioni 12, Alejo Fernández 8, Joaquín Quisle 2 y Juan Ignacio Cárdenas 20 (fi); Gianni Sampaoli 2, Felipe Bellido 6, Francisco González 2, Mateo Bellido 2 e Ignacio Piñero 0. DT: Emiliano Barbosa.
Parciales: 21-17, 38-34 y 46-49.
Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.
Estadio: Socios Fundadores.