El “Bordó” venció de visitante a Gimnasia 68-61 por la décima fecha de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquet de Primera división masculina.

El clásico fue para La Fede

La Fede Deportiva se quedó este martes con el clásico del básquetbol de Primera división de la rama masculina, al imponerse de visitante 68-61 a Gimnasia y Esgrima.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza, y los parciales fueron los siguientes: 21-17, 38-34 y 46-49.

En el ese contexto, se destacó la gran tarea del pívot Juan Ignacio Cárdenas, con 20 puntos -goleador del juego-, quien además bajó 13 rebotes, dio 3 asistencias y tuvo 2 recuperos.

Los otros dos destacados del “Bordó” fueron el base Mateo Cuzen (14 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y 3 pérdidas), y Nazareno Scipioni (12 unidades, 5 rebotes, 3 recuperos, 2 pérdidas y una asistencia).

En el “Verde”, que se quedó en el primer cuarto sin su pívot Jesús Centeno -jugó poco más de 5 minutos-, los mejores fueron Segundo Lasarte con 11 puntos, 5 rebotes y una pérdida; Valentín Segurado también con 11 tantos, 8 rebotes, 1 recupero y 2 pérdidas y Santiago Ivanoff que aportó 10 unidades.

De esa manera, y al término de la fase regular de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”, Náutico quedó en lo más alto con 15 puntos, seguido de Gimnasia con 13, Petroquímica y La Fede tienen 12, y cierra Comisión de Actividades Infantiles con 8 unidades.

La acción por esta misma categoría continuará este viernes en Náutico Rada Tilly ya con la instancia de semifinales. Gimnasia jugará con Petroquímica y el local Náutico se las verá ante La Fede.

Este miércoles, mientras tanto, Petroquímica recibirá desde las 21:30 a Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Femenino. Ese partido corresponde a la 10ª y última fecha de la fase regular del torneo Clausura “José Pepe Bova”.

Por la misma categoría, el jueves, Gimnasia recibirá a Náutico en lo que será el último juego de la etapa clasificatoria, para ya pensar en los playoffs.

Panorama

MARTES 10

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 61 / La Fede Deportiva 68 (Primera M).

MIERCOLES 11

En el gimnasio Cemento Comodoro – 10ª fecha

21:30 Primera (F): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

(*) Con planilla oficial de juego.

JUEVES 12

En el Socios Fundadores – 10ª fecha

21:30 Primera (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

VIERNES 13

En Náutico Rada Tilly - Semifinales

20:00 Primera (M): Gimnasia vs Petroquímica.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

Síntesis

Gimnasia 61 / La Fede Deportiva 68

Gimnasia (21+17+8+15): Natalio Santacroce 2, Matías Fernández 2, Valentín Segurado (x) 11, Segundo Lasarte 11 y Jesús Centeno (L) 8 (fi); Tiago Olagüe 2, Santino Santacroce 7, Santiago Ivanoff 10, Yoscar Dinza (x) 4, Nahuel Moyano 2 y Benjamín Richard 2. DT: Iván Parodi.

La Fede (17+17+15+19): Mateo Cuzen 14, Nazareno Scipioni 12, Alejo Fernández 8, Joaquín Quisle 2 y Juan Ignacio Cárdenas 20 (fi); Gianni Sampaoli 2, Felipe Bellido 6, Francisco González 2, Mateo Bellido 2 e Ignacio Piñero 0. DT: Emiliano Barbosa.

Parciales: 21-17, 38-34 y 46-49.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Estadio: Socios Fundadores.