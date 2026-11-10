Gimnasia recibe desde las 21:30 a La Fede por la 10ª fecha de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquet.

El clásico del básquet masculino es la propuesta para este martes

Gimnasia y Esgrima recibirá este martes a La Fede Deportiva en un nuevo clásico del básquet masculino de Primera división.

El partido, que corresponde a la décima fecha de la “Etapa Asociativa”, dará comienzo a las 21:30 y contará con el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Por otra parte, el lunes a la noche hubo acción por el torneo Clausura “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

En ese contexto y en Primera Femenino, Náutico Rada Tilly sumó un nuevo éxito al imponerse en el gimnasio “Cemento Comodoro” al local Petroquímica por 68-38.

Se destacaron Paula Aimetta, goleadora de su equipo con 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos, y Candela Vidal que aportó 12 tantos, 7 rebotes, 9 recuperos, 4 pérdidas y 3 asistencias. Además, Ariana Benítez convirtió 11 tantos, con seis rebotes, 3 pases gol y 3 recuperos.

En el “Verdolaga”, su mejor anotadora resultó Claribel Reynoso, autora de 27 puntos, 37 rebotes (21 en defensa y 16 en ataque), 5 recuperos, y tuvo 9 pérdidas.

Con esa victoria, Náutico se ubica tercero en la tabla con 11 puntos (4 triunfos y 3 derrotas) a dos del líder La Fede. En esta tabla, Gimnasia también reúne 11 unidades, mientras que “Petro” marcha último con 9.

Panorama

DOMINGO 8

En Náutico Rada Tilly

- Escuela Municipal Pueyrredón 27 / Náutico Rada Tilly 66 (Primera F).

LUNES 9

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 38 / Náutico Rada Tilly 68 (Primera F).

MARTES 10

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.