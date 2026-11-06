Argentina avanzó invicta a cuartos de final del 3x3 en los Juegos Olímpicos de Dakar

Superó a Venezuela por 17-14 y a Mongolia por 21-10 en sus primeras presentaciones en Senegal. El santacruceño Thiago Montes, de La Fede Deportiva, integra el plantel “albiceleste”.

La Selección Argentina masculina de 3x3, con el santacruceño Thiago Montes de La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia, comenzó de la mejor manera su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, que se disputan en Dakar, Senegal. El conjunto nacional consiguió dos victorias en sus primeras presentaciones y cerró de manera invicta la fase de grupos, asegurando su lugar entre los ocho mejores de la competencia.

En el primer compromiso de la jornada, Argentina derrotó a Venezuela por 17-14 en un encuentro marcado por la paridad. Ambos seleccionados protagonizaron un desarrollo muy equilibrado y llegaron a estar igualados en 11 puntos durante el tramo decisivo. Sin embargo, el equipo nacional mostró mayor efectividad en el cierre y logró inclinar el marcador a su favor para festejar en el debut. Enzo Roth fue el máximo anotador argentino con 7 unidades.

La segunda presentación tuvo un desarrollo diferente. Frente a Mongolia, Argentina impuso condiciones desde el comienzo y consiguió un parcial de 9-2 que le permitió tomar rápidamente el control del partido. A partir de esa diferencia, el seleccionado nacional manejó el ritmo del encuentro y sostuvo su ventaja hasta quedarse con una contundente victoria por 21-10. Nuevamente Roth fue el goleador, esta vez con 10 puntos, seguido por Ezequiel Román, que aportó 7.

Con estos resultados, Argentina completó una primera fase perfecta, con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, y aseguró su clasificación a los cuartos de final. El próximo compromiso será este domingo 8, ante Lituania y desde las 12:50, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen. Los encuentros por las medallas están previstos para el lunes 9.