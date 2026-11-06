El local Náutico recibe a La Fede en Primera Femenino y a continuación a la CAI en Mayores Masculino. La acción comienza a las 20.

El básquet sigue este viernes en Rada Tilly

Con dos partidos, este viernes continuará jugándose la fase regular del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova” de Primera división femenina, como así también de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” en la rama masculina, también en Mayores, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, y desde las 20, Náutico Rada Tilly recibirá al líder La Fede Deportiva en femenino, en partido que será controlado por Leandro Aguirre, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

Por su parte, a partir de las 21:30, el dueño de casa se las verá con la Comisión de Actividades Infantiles en Primera Masculino.

Este partido será arbitrado por Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Marcia Carrizo.

El domingo y lunes, mientras tanto, se jugarán dos partidos de la rama femenina, y el martes 10, se disputará en el Socios el clásico masculino, entre Gimnasia y La Fede.

Por otra parte, este jueves en Femenino, Gimnasia se impuso en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón por 79 a 52, y continúa de cerca al “Bordó”.

Panorama

JUEVES 5

En el Socios Fundadores

- Escuela Municipal Pueyrredón 52 / Gimnasia y Esgrima 79 (Primera F).

VIERNES 6

En Náutico Rada Tilly

20:00 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Marcia Carrizo.

DOMINGO 8

En Náutico Rada Tilly

19:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 9

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Primera (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

MARTES 10

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.