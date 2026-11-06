En Comodoro, Rada Tilly, Pico Truncado y la ciudad chilena de Coyhaique, se disputa este fin de semana una nueva fecha del certamen de básquet formativo.

El torneo ACRB-Liga Integración tendrá un programa de 28 juegos

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Con un programa que tendrá 28 partidos, en categorías Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles, este fin de semana se desarrollará una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, los partidos, tanto en femenino como en masculino, se jugarán en Náutico Rada Tilly, en el Socios Fundadores, en el gimnasio Diego Simón y en el gimnasio municipal ex PAE de Pico Truncado.

Eso, en cuanto a los partidos que programó la ACRB, mientras que en Coyhaique, la acción tendrá lugar en el gimnasio “Universidad Aysén” y en el gimnasio IND – Fiscal, también de la misma ciudad chilena.

A continuación, se detalla la programación a desarrollarse este sábado, domingo y martes.

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Programa – Comodoro – Rada Tilly

SABADO 7

En Náutico Rada Tilly – 9ª fecha

11:00 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Juan Atencio.

En el Socios Fundadores – 14ª fecha

16:00 Infantiles (F): Gimnasia vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Juan Atencio.

En el gimnasio Diego Simón – 13ª fecha

16:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Legiones Athletic (*). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

17:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Legiones Athletic (*). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

19:00 Juveniles (F): La Fede Deportiva vs Legiones Athletic (*). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.

DOMINGO 8

En el Socios Fundadores – 12ª fecha

9:00 Infantiles (F): Gimnasia vs Legiones Athletic (*). Arbitros: Axel Catalán y Juan Atencio.

10:30 Cadetes (F): Gimnasia vs Legiones Athletic (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

12:00 Juveniles (F): Gimnasia vs Legiones Athletic (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

MARTES 10

En Náutico Rada Tilly – 9ª fecha

19:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

21:00 Juveniles (F): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

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Programa - Pico Truncado

DOMINGO 8

En el gimnasio Municipal ex–PAE – fechas 13ª y 2ª

11:00 Infantiles (F): Escuela Pico Truncado vs Petroquímica. Arbitros: Angela Barraza y Franco Alancay.

12:30 Cadetes (F): Escuela Pico Truncado vs Petroquímica. Arbitros: Franco Alancay y Angela Barraza.

14:30 Mini (M): Escuela Pico Truncado vs Petroquímica. Arbitros: Angela Barraza y Franco Alancay.

16:00 Infantiles (M): Escuela Pico Truncado vs Petroquímica. Arbitros: Emilio Moraga y Angela Barraza.

17:30 Cadetes (M): Escuela Pico Truncado vs Petroquímica. Arbitros: Angela Barraza y Emilio Moraga.

19:00 Juveniles (M): Escuela Pico Truncado vs Petroquímica. Arbitros: Franco Alancay y Emilio Moraga.

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Programa - Coyhaique

SABADO 7

En el Gimnasio “IND – Fiscal” – 7ª fecha

16:00 Infantiles (M): Club Coyhaique vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Sebastián Calzado y Patricio Bravo.

17:30 Cadetes (M): Club Coyhaique vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Patricio Bravo y Claudio Jara.

19:00 Juveniles (M): Club Coyhaique vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Patricio Bravo y Claudio Jara.

En el gimnasio Universidad Aysén – 10ª fecha

16:00 Infantiles (M): Legiones Athletic vs Gimnasia

"Blanco" (*). Arbitros: Fiorella Téllez y Carlos Castro.

17:30 Cadetes (M): Legiones Athletic vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: René Morales y Fiorella Téllez.

19:00 Juveniles (M): Legiones Athletic vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.

DOMINGO 8

En el gimnasio Universidad Aysén – 8ª fecha

9:30 Infantiles (M): Astros de La Patagonia vs Gimnasia "Blanco" (*). Arboitros: Fiorella Téllez y Carlos Castro.

11:00 Cadetes (M): Astros de La Patagonia vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: René Morales y Fiorella Téllez.

12:30 Juveniles (M): Astros de La Patagonia vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.

En el gimnasio Universidad Aysén – 9ª fecha

16:00 Infantiles (M): Club Coyhaique vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: Patricio Bravo y Claudio Jara.

17:30 Cadetes (M): Club Coyhaique vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: Patricio Bravo y Claudio Jara.

19:00 Juveniles (M): Club Coyhaique vs Gimnasia "Blanco" (*). Arbitros: Patricio Bravo y Claudio Jara.

(*) Con planilla oficial de juego.