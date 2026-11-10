30 balazos sobre Radio El Caletense

El atentado se registró en la madrugada de este martes y se contabilizaron cerca de 30 balazos de grueso calibre. Hay generalizado repudio de la comunidad e instituciones.

El edificio de planta baja de la Radio El Caletense, que pertenece al multimedio del mismo nombre, está ubicado en la esquina de las calles Lavalle y Juan José Paso, en Caleta Olivia, a unas seis cuadras del microcentro. Parte de los proyectiles impactaron contra la mampostería del edificio de planta baja y otros perforaron vidrios incrustándose en las sala del locutores y de grabación, sin que se registraron víctimas ya que el ataque ocurrió alrededor de las 3.30 cuando nadie se encontraba en el interior.

Los primeros en constatar el hecho fueron los empleados que llegaron aproximadamente a las 7:30 y rápidamente alertaron a la policía. Más tarde, algunos vecinos aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones de madrugada, pero pensaron que eran ruidos de los escapes de motos preparados para ese fin.

Las cámaras de vigilancia registraron a la hora indicada una camioneta de color oscuro que pasó enfrente de la emisora,es decir por Lavalle, y los DVR están siendo peritados por la policía de investigaciones.

Los primeros indicios señalan que los autores utilizaron al menos dos armas de fuego de grueso calibre y un vehículo alto (se descarta por ahora alguna moto), dado que frente a la radio estaban estacionados un auto y dos camionetas y los disparos pasaron por encima de esos rodados..

Personal de la División Criminalística halló numerosas vainas de balas 9 mm esparcidas en el pavimento y también marcó los sitios de la pared en que impactaron los proyectiles, así como los vidrios perforados.

El periodista y propietario del multimedio, Emir Silva, dijo que tanto él como los integrantes del equipo de trabajo no habían recibido ningún tipo de amenazas, por lo cual no podía atribuir responsabilidades a algún individuo o sector en particular.

REPUDIO POLITICO

Inmediatamente después de conocerse el atentado, decenas de oyentes se solidarizaron con todo el personal y también se manifestaron funcionarios políticos. Uno de ellos fue el gobernador Claudio Vidal, quien manifestó su solidaridad con Emir Silva y todo el equipo de trabajadores del medio.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial calificó lo sucedido como un hecho “de extrema gravedad” y sostuvo que en Santa Cruz no se puede permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de informar.

“Basta de mafias”, expresó Vidal en su pronunciamiento, remarcando la importancia de defender la libertad de expresión como un derecho fundamental de la democracia.

Asimismo, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, se sumó al repudio repudio, solidarizándose con su propietario y trabajadores. “Creemos y trabajamos por una ciudad en paz, donde la libertad de expresión, el respeto por el otro y el cuidado de nuestras instituciones y espacios sean valores fundamentales”, resaltó el jefe comunal de la ciudad del Gorosito

También el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, expresó su rechazo ante el grave atentado, manifestando su “total acompañamiento y solidaridad” con el periodista Emir Silva y su equipo de trabajo.

“Lo sucedido representa un hecho de extrema gravedad institucional que atenta directamente contra la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestra democracia. Como sociedad, no podemos permitir que la violencia y los actos intimidatorios pretendan condicionar la labor de quienes día a día tienen la tarea de informar a la comunidad”, añade el comunicado.

Finalmente, resaltó que “el trabajo periodístico debe desarrollarse siempre bajo garantías de absoluta seguridad y respeto. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad para que este tipo de hechos no queden en la impunidad”.