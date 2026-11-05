Este viernes acreditan sueldos a municipales

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Caleta Olivia confirmó que mañana viernes se acreditarán los salarios de octubre a los trabajadores de la comuna.

El comunicado se difundió a media tarde de este jueves, señalándose que ello es el resultado del trabajo mancomunado con el gremio (SOEMCO) y la asistencia financiera del gobierno provincial.

Además se hizo saber que en el curso de los próximos días se dará a conocer el cronograma de pagos del aumento salarial, aunque no se dieron a conocer precisiones de porcentual.

Vale señalar que en horas del mediodía un grupo de empleados de diferentes áreas protagonizaron una manifestación en el acceso norte y bloquearon la Ruta 3 de maneara alternativa, reclamando por el pago e incremento de salarios (foto),tratándose autoconvocados disidentes del secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo.

Al respecto, voceros del Departamento Ejecutivo señalaron que el anuncio del pago de sueldos no tuvo ninguna relación con esa protesta focalizada en una interna gremial ya que las gestiones para concretarlos se venían realizando desde hace varias semanas.

Por otra parte se reiteró que en razón que el domingo se celebra el Día del Empleado Municipal mañana viernes habrá asueto para el personal de la comuna, salvo para quienes deben cumplir servicios esenciales.