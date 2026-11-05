El concejal Aparicio cuestionó a sus pares por el endeudamiento

El Concejo Deliberante aprobó esta semana por mayoría el proyecto impulsado por el intendente Pablo Carrizo para recurrir a financiamiento bancario y diferir pagos a proveedores.

La decisión se tomó en medio de los cuestionamientos por la falta de información sobre la deuda municipal, los acreedores y los compromisos que se trasladarán a 2027.

Al respecto, el concejal Carlos Aparicio, señaló que la aprobación representa un retroceso en la autonomía legislativa y vuelve a instalar el funcionamiento del Concejo como una escribanía del Ejecutivo.

“La discusión nunca fue si los trabajadores municipales deben cobrar sus salarios y aguinaldos. Eso es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar”, señaló el concejal justicialista, añadiendo que, contrariamente, “el cuestionamiento fue la falta de información para conocer cuánto debe el Municipio, a quiénes les debe y cuáles son las condiciones del financiamiento que comprometerá recursos futuros”.

Aparicio había solicitado informes sobre la deuda flotante, la nómina de proveedores, la masa salarial y las condiciones financieras acordadas con el Banco Santa Cruz. Sin embargo, el proyecto terminó aprobado sin que esos planteos se tradujeran en el análisis y la discusión que una decisión de esta magnitud requiere.

Después de una etapa en la que el cuerpo deliberativo comunal había recuperado autonomía y capacidad de debate, esta votación vuelve a encender una señal de alarma sobre el rol del cuerpo legislativo.

Por tal motivo, Aparicio sostuvo que “el Concejo no está para convalidar automáticamente las decisiones del Ejecutivo: está para discutir y defender los recursos de las y los vecinos”.

Finalmente manifestó que “con el endeudamiento ya aprobado, quedan abiertos los interrogantes sobre el estado de las cuentas municipales, el monto real de la deuda y los recursos que quedarán comprometidos para 2027”.

Fuente: Prensa concejal Aparicio