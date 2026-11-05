Municipales bloquearon la Ruta 3 reclamando sueldos y aumentos

Poco menos de un centenar de trabajadores municipales de Caleta Olivia se movilizaron este jueves hasta la rotonda del acceso norte y bloquearon de manera intermitente la Ruta Nacional Nº3.

La medida de fuerza comenzó a mediodía y se extendió hasta las primeras horas de la tarde.

Los cortes fueron de unos cuarenta minutos y afectaron principalmente al tránsito pesado ya que los conductores de automóviles y camionetas utilizaron un camino alternativa que pasa por barrio Altos del Golfo.

Parte de los manifestantes, incluyendo mujeres, mostraron pancartas por las cuales se reclamaba el urgente pago los salarios de octubre, temiendo que ello no suceda hasta el miércoles de la próxima semana debido a los feriados bancarios que comienzan mañana, uno de los cuales (viernes) corresponde al día de los empleados de las entidades crediticias, otro al que estableció para al lunes el gobierno Nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina y el restante al que fijó el BCRA (martes).

Los voceros del grupo también indicaron que a la protesta se suma el hecho que desde hace casi catorce meses los municipales de esta ciudad no reciben incremento se sueldos, a lo que agregaron el incumplimiento de varias actas-acuerdo por parte del Departamento Ejecutivo.

Vale también señalar que existen internas dentro del sindicato que los nuclea (SOEMCO) ya que algunos delegados indicaron que la manifestación se hizo sin apoyo del secretario general Julián Carrizo, de quien suponían que se encontraba en Río Gallegos realizando gestiones no precisadas y sin ser consensuadas por las bases.

Por otra parte, durante el corte de ruta se registró un imprevisto incidente cuando un manifestante encendió una bengala que ingresó por la ventanilla de un camión que estaba detenido y provocó un principio de incendio en la cabina.

Si bien fue sofocado de inmediato, el indignado chofer de la unidad pesada que provenía de La Pampa y se dirigía hacia el sur, tomó la decisión de bloquear ambos carriles demorando la circulación de otras unidades pesadas a pesar que los manifestantes abrieron la ruta.

Tras algunas discusiones con otros camioneros y la intervención de personal policial, la tensa situación quedó superada luego de varios minutos, pero igualmente el damnificado radicó una denuncia en la comisaría de jurisdicción.