La damnificada fue la escritora y docente jubilada Perla Sesto, quien reside con otros integrantes de su familia en una casa de dos plantas ubicada en el pasaje 20 de Junio.

Treparon por un árbol al techo de la vivienda y robaron bomba de agua

El nuevo hecho delictivo en la ciudad de Caleta Olivia se registró alrededor de las 3:30 del lunes y los ladrones (se estima que serían dos) treparon por el tronco de un árbol que fue podado hace pocas semanas para luego saltar un cerco metálico y llegar al techo.

Desde allí se dirigieron hasta una casilla de hormigón que contiene un termotanque en la parte alta y la bomba presurizadora (para impulsión de agua), la cual desconectaron y se llevaron.

La propietaria se despertó al escuchar los ladridos de sus perros y ello alertó a delincuentes que escaparon rápidamente por el mismo lugar, pero antes de ello alcanzaron a colocar un tapón en la cañería, probablemente para evitar el ruido de la caída de agua al patio trasero.

Al no ver a nadie, Perla Sesto ingresó nuevamente a su vivienda que da frente al Concejo Deliberante y no fue hasta las primeras horas de este martes cuando, al notar que no tenía agua, subió por una escalera metálica al techo para revisar la bomba y constató que se la habían llevado.

Pero su sorpresa no terminó allí, ya que luego halló junto al árbol una barreta, un destornillador y un par de zapatillas de grandes dimensiones (serían número 47) que uno de los sujetos se había quitado para trepar con mayor facilidad, elementos que los sujetos abandonaron en su rápida huida y que fueron incautados por la policía.

La vivienda cuenta con varias cámaras de video vigilancia y sus DVR están siendo analizados por los investigadores en procura de identificar a los autores de robo.