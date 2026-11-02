Un hombre herido de gravedad al enfrentarse a tiros con policías

Ocurrió el domingo en el barrio 17 de Octubre, con el saldo de un herido de extrema gravedad.

La víctima fue identificada como Mario Gutiérrez (foto), de 33 años, quien fue impactado por un disparo de arma de fuego que le perforó un pulmón y por ello se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y su cuadro clínico era –este lunes- de extrema gravedad.

De acuerdo con informaciones a las que pudo acceder El Patagónico, vecinos del barrio 17 de Octubre, ubicado en la zona suroeste del ejido urbano, alertaron al servicio de emergencias 911 sobre la detonación de armas de fuego en inmediaciones de un playón deportivo.

Al lugar acudieron efectivos de la División de Infantería que habitualmente colaboran con el personal de otras dependencias y al arribar fueron atacados a tiros por dos individuos. Más tarde se constataría que son hermanos y se llaman Oscar Gutiérrez, de 35 años, y Mario Gutiérrez, de 33; ambos con antecedentes delictivos.

Pudo saberse también que varios proyectiles impactaron en el móvil policial y que sus ocupantes descendieron rápidamente y repelieron el ataque. Mario Gutiérrez habría sido alcanzado por dos balazos, uno de los cuales lo impactó en el hemitórax y fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Zonal en una ambulancia de ese nosocomio, en tanto que Oscar fue reducido y quedó alojado en una comisaría,

Este lunes los familiares del herido lanzaron una cadena de oración por redes sociales pidiendo por su vida, en tanto que en el caso interviene un juzgado de instrucción de turno que deberá establecer fehacientemente los pormenores del incidente y determinar si los efectivos policiales actuaron conforme a procedimientos legales.