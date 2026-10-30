Reacondicionaron banquinas de la Ruta 3 en el acceso sur

La Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante tareas de reacondicionamiento de banquinas en el acceso sur de la Ruta Nacional N° 3.

Lo hizo mediante el aporte de material de relleno y maquinaria para mejorar las condiciones de circulación y seguridad en este importante sector de ingreso y egreso de la ciudad.

El intendente Pablo Carrizo recorrió el sector, dialogó con los trabajadores y acompañó las tareas del personal operativo.

Los trabajos responden a la necesidad de mantener en condiciones adecuadas un tramo de circulación estratégica, por el que transita diariamente una importante cantidad de vehículos, entre ellos unidades de flota pesada vinculadas a la actividad productiva y al transporte de cargas. Asimismo, el sector es utilizado por vecinos, trabajadores y integrantes de la comunidad educativa que concurren a las instituciones ubicadas en la zona.

La intervención se concretó a mediados de estas semana a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Obras y Servicios, las áreas de Tránsito, Flota Pesada y Protección Civil, que coordinaron acciones y recursos para dar respuesta a las necesidades del sector.

De esta manera, el Municipio continúa desarrollando tareas de mantenimiento y acondicionamiento de espacios de circulación, a través del aporte de recursos y maquinaria municipal y del trabajo conjunto entre distintas áreas, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por la ciudad.