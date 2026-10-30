Dolor y pedido de justicia por la docente asesinada en Corrientes

El asesinato de la maestra correntina Nancy Godoy causó consternación en todo el país y motivó un paro nacional de docentes con manifestaciones por pedidos de justicia.

En la tarde noche del jueves, la filial Caleta Olivia de la ADOSAC impulsó una marcha de antorchas por las avenidas céntricas con punto de partida y finalización en la plazoleta del Gorosito, de la cual también participaron referentes de políticas de gemero, agrupaciones sociales y vecinos en general.

Uno de los discursos más resonantes fue el Vanina Galván, secretaria general de filial local del gremio, quien hizo referencia a los padecimientos de docentes abandonados por el Estado, sobre todo en escuelas rurales como las de Corrientes, pero también aludió al esfuerzo de maestras y maestros de Santa Cruz que debe recorrer muchos kilómetros para cumplir con su vocación a pesar de percibir bajos salarios.

Durante la marcha se recordó que Nancy Godoy, era la directora suplente de una escuela rural de Esquina, Corrientes, y había denunciado ante las autoridades educativas las graves condiciones en las que encontró el establecimiento: falta de agua potable, mobiliario, higiene y presencia de roedores, entre otras irregularidades.

“A Nancy la mató un femicida y un Estado que abandona a las mujeres trabajadoras. Tardaron tres semanas en encontrarla.

Su cuerpo fue encontrado y su femicidio está siendo investigada judicialmente. Su caso no solo nos conmueve y nos interpela como trabajadores y trabajadoras de la educación. Tenemos que organizarnos para que no haya ¡Ni Una Docente Menos!” se indicó en la convocatoria a la marcha.

Finamente se expresó señala que “no podemos naturalizar el abandono ni permitir que quienes denuncian las condiciones en las que trabajamos queden en soledad. Desde ADOSAC acompañamos el reclamo de justicia por Nancy Godoy. Porque detrás de cada escuela hay docentes que ponen el cuerpo todos los días, y ninguna de sus vidas puede ser indiferente”.