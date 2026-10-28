Taxis: la bajada de bandera diurna ya cuesta $ 3.632

La municipalidad de Caleta Olivia acordó con representantes de cooperativas de taxis un incremento de tarifas que ronda el 15 %.

A partir de ahora, el costo por bajada de bandera en horario diurno en la ciudad de Caleta Olivia es de $ 3.632, mientras la caída por ficha (aproximadamente cada 100 metros) asciende a $ 130.

En tanto, los valores que rigen para horas nocturnas (de 22:00 a 06:00) ascienden a $ 4.441 y $ 158, de manera respectiva.

El acuerdo se firmó el martes, luego de varias reuniones entre las partes con el objetivo de equiparar costos de los transportistas con la situación económica de los usuarios, según se señala en un informe de prensa suministrado por la comuna.

En este sentido, el secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, destacó la importancia de sostener el diálogo con los trabajadores del sector y señaló que la decisión se tomó por iniciativa del intendente Pablo Carrizo, en el marco de una política de trabajo conjunto con los prestadores de servicios de la ciudad.

“Es importante tener en cuenta el trabajo en conjunto con cada una de las cooperativas de taxis para tomar esta decisión”, expresó el funcionario, quien remarcó que la actualización busca contemplar “la situación económica del trabajador y también la del servicio”.

Asimismo, explicó que las reuniones también permitieron abordar otras problemáticas vinculadas con la actividad, entre ellas el transporte informal, en articulación con el Concejo Deliberante.

Finalmente, subrayó que el servicio de taxis cumple una función fundamental en el traslado diario de vecinos y vecinas, conectando distintos sectores de Caleta Olivia y respondiendo a la demanda en diferentes horarios.