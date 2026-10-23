Operativo de saneamiento para prevenir incendios en el basural

Ante problemas de contaminación ambiental por frecuentes incendios en el basural de Caleta Olivia el municipio posibilitó que dos empresas particulares aporten máquinas viales.

Por gestiones del intendente Pablo Carrizo, el costo operativo de una motoniveladora y de una topadora será menor a los de plaza, siendo esta la solución provisoria pero al mismo tiempo inmediata para que toneladas de residuos urbanos sean cubiertos con tierra en el menor tiempo posible.

El operativo comenzó el jueves por la tarde, horas después de que un grupo de vecinos acudiera a la comuna y entregara un petitorio al jefe comunal, expresándole su preocupación por el humo contaminante que invade los barrios, haciendo que el aire se torne irrespirable y atente contra la salud de la población.

El intendente, luego de tomar contacto con empresarios, acudió al predio del relleno sanitario (denominado Petrumco) junto con algunos miembros de su equipo de trabajo, donde ya se hallaban las máquinas y referentes de las empresas, pudiéndose saber que una de ellas es Mafer.

El jefe comunal admitió que en algunos casos los focos de incendio de generan por la acumulación de residuos pero también por el hecho que algunas personas encienden fogatas para recuperar metales y otros elementos que luego venden en chatarrerías.

“Hay gente que acude a ese lugar desde hace casi veinte años y estamos tratando de llegar a un acuerdo para ordenar esta situación pero lo importante es que el operativo de prevención de incendios ya está en marcha, complementado con el trabajo que se hace en la planta de tratamiento donde se separa material reciclable” dijo Carrizo, quien mañana sábado tiene previsto reunirse con el grupo de vecinos que le entregó un petitorio para ponerlos en conocimiento del operativo.

Además es probable que también asistan autoridades de la gerencia distrital de la empresa Servicios Públicos, dado que otro de los planteos comunitarios están referidos a los derrames de efluentes cloacales en diferentes barrios.