Consulado Móvil y Brigada SEGIP de Bolivia facilitan múltiples trámites

Decenas de residentes bolivianos en Caleta Olivia acudieron este jueves a la sede que nuclea a integrantes de esa colectividad para actualizar documentación.

Bajo la gestión del intendente Pablo Carrizo, el Municipio articuló acciones junto al Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Comodoro Rivadavia y la Brigada Móvil del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con el objetivo de facilitar a las familias residentes el acceso a sus trámites consulares, como así también a la emisión y renovación de sus documentos de identidad.

El dispositivo se extenderá hasta el domingo 25 en el horario de 9 a 17 horas en el Centro de Residentes Bolivianos (Hielos Continentales y Cabo Vírgenes 1.254, barrio 3 de Febrero). Igualmente, se sumó personal el Registro Civil, del Hospital Zonal, el Colegio de Escribanos y la Policía.

Vale mencionar que esta actividad cuenta con el trabajo mancomunado de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, la Supervisión de Relaciones Institucionales y la Oficina de Gestión de Extranjería y Relaciones Internacionales, como así también de la referente de la Iglesia Urkupiña, Jimena Camacho.

Al respecto, Mónica Jaimez, directora de la Oficina de Extranjería, explicó que estas jornadas surgieron debido a la importante demanda de la comunidad boliviana.

“Desde la apertura de la oficina tenemos un diálogo fluido con todos los consulados y eso permitió que hoy contemos con esta labor articulada para el beneficio de los residentes de nuestra ciudad”, indicí Jaimez.

Vale señalar que el propio vicecónsul de Bolivia, Gonzalo Quenallata Cori, con oficinas en Comodoro Rivadavia, se sumó

personalmente a este operativo, en tanto que el personal del SEGIP arribó desde Buenos Aires.

Los trámites y servicios disponibles son los siguientes: