Dos yacimientos ya iniciaron sus perforaciones

El gobernador Claudio Vidal recorrió este miércoles las áreas concesionadas a Crown Point Energía en la norte de Santa Cruz.

El programa contempla una inversión estimada de USD 7,27 millones y la ejecución de tres pozos, en el marco de los compromisos asumidos por la operadora Crown Point Energía con Santa Cruz.

De este modo, el gobierno de la vecina provincia procura recuperar la actividad hidrocarburífera, sostener los niveles de producción y promover nuevas inversiones que permitan ampliar las perspectivas de desarrollo de la cuenca.

Durante la recorrida, el gobernador Claudio Vidal estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta; los intendentes de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, y de Pico Truncado, Pablo Anabalón; y directivos de la operadora.

El programa se ejecuta con el equipo de perforación SAI 383, perteneciente a la empresa San Antonio Internacional, y apunta tanto al desarrollo de reservas existentes como a la exploración de nuevas formaciones geológicas.

En el área de Koluel Kayke se perforarán dos pozos: el KK-2002, orientado al desarrollo de reservas de las formaciones denominadas Mina del Carmen y Caleta Olivia; en tanto que el KK-2003 incorporará un objetivo exploratorio sobre la formación D-129, a partir de los resultados obtenidos en una intervención previa en el pozo vecino KK-1299, donde se registró aporte de petróleo desde esa formación.

En tanto, el tercer pozo, PC-2005, se ubicará en Piedra Clavada y estará destinado al desarrollo de reservas de Mina del Carmen y Caleta Olivia.

En este marco, Vidal sostuvo que avanzar con estos trabajos es importante no solo para sostener la recuperación de la producción, sino también para ampliar las posibilidades de desarrollo futuro de la actividad petrolera en Santa Cruz.

Asimismo, indicó que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con otras operadoras para promover nuevas perforaciones y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el traspaso de áreas que anteriormente estaban bajo la órbita de YPF.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz