Asamblea de petroleros en el yacimiento  El Guadal

El Sindicato Petrolero de Santa Cruz (SIPGER), llevó adelante el jueves una asamblea informativa con trabajadores del yacimiento El Guadal operado por la compañía ROCH.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario adjunto, Nallib Rivera, acompañado por otros integrantes de la comisión directiva y delegados, quienes compartieron con los trabajadores las últimas novedades vinculadas con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, las inversiones previstas y las proyecciones de crecimiento de la operadora.

Durante la asamblea, Rivera destacó los resultados de las gestiones y reuniones que viene desarrollando el secretario general Rafael Güenchenen con las autoridades de ROCH, orientadas a recuperar la actividad productiva, garantizar la continuidad laboral y generar nuevas oportunidades de trabajo para los petroleros santacruceños.

En ese sentido, recordó que la conducción sindical mantuvo encuentros con directivos de la compañía, entre ellos su CEO, Gustavo Albrecht, en los que se analizaron los planes operativos, las etapas de inversión y los objetivos de producción previstos para los yacimientos de Santa Cruz.

Asimismo, se destacó que en posteriores reuniones de trabajo la operadora presentó un balance positivo de la evolución de la actividad, con incrementos en la producción y perspectivas favorables para continuar desarrollando sus operaciones.

Uno de los aspectos más importantes de la jornada fue la participación de los trabajadores pertenecientes a los equipos recientemente puestos en funcionamiento por ROCH, cuya incorporación representa un avance concreto en el proceso de recuperación de la actividad y en la generación de oportunidades laborales.

Rivera transmitió tranquilidad a los compañeros y compañeras, remarcando que el sindicato mantiene un seguimiento permanente de los compromisos asumidos por la operadora y de las proyecciones de inversión, con el objetivo de que el crecimiento productivo se traduzca en mayor actividad y estabilidad para las familias petroleras.

El sindicato tambièn ratificó que continuará trabajando junto a los delegados y representantes de cada sector, con la convicción de que la recuperación de la industria debe sostenerse con inversiones, más equipos en funcionamiento y trabajo genuino para los compañeros.