Procesan a jefe comunal de Koluel Kaike por denuncia de abuso sexual

El presidente de la comisión de fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral, fue procesado sin prisión preventiva en una causa por la que se investigan presuntos hechos de coacción y abuso sexual.

El juez de Instrucción Penal de Pico Truncado, Leonardo Pablo Cimini, le dictó el procesamiento por considerarlo, en esta etapa de la investigación y prima facie, presunto responsable de los delitos de coacción y abuso sexual simple.

La resolución, fechada el 13 de octubre de 2026, corresponde al expediente T-53684/21 y se vincula con hechos denunciados que habrían ocurrido el 20 de septiembre de 2021 y hacia fines de ese mismo año.

El procesamiento fue dispuesto sin prisión preventiva, por lo que no implica una condena ni determina por sí mismo la culpabilidad del funcionario.

La medida judicial también establece un embargo de hasta seis millones de pesos, sujeto a la actualización indicada en la resolución, y dispone mantener las medidas cautelares que ya habían sido ordenadas en el expediente.

Entre las diligencias ordenadas figura una evaluación psicológica de personalidad. Además, el juzgado citó a declarar como testigo a María Tapia para el 3 de noviembre de 2026 a las 8.

La defensa de Cabral tiene cinco días hábiles desde la notificación de la resolución para presentar una eventual apelación.

El avance de la causa dependerá de las medidas pendientes y de las decisiones que adopten las partes dentro de los plazos judiciales.