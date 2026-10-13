Vidal defendió el emprendimiento turístico en Península de Magallanes

El gobernador Claudio Vidal respondió con dureza a las críticas políticas por el proyecto turístico en Península de Magallanes frente al glaciar Perito Moreno.

Lo hizo durante una rueda de prensa posterior al acto por el 41° aniversario de El Chaltén celebrado el lunes y en ese marco cuestionó a sectores vinculados con el kirchnerismo.

El mandatario sostuvo que el emprendimiento tuvo su origen en la gestión anterior y que su Gobierno intervino para exigir mejores condiciones de inversión, el cumplimiento de la normativa vigente y mayores posibilidades de generar empleo a partir del desarrollo turístico.

"Lo único que hicimos nosotros es exigir que el proyecto de construcción respete la ley de manejo de la península. Salimos a buscar la forma de que la inversión sea superior, que nos permita generar empleo y seguir apostando al turismo", afirmó.

Uno de los ejes de las declaraciones fue la titularidad de las tierras involucradas en el emprendimiento. Vidal rechazó las acusaciones sobre una supuesta venta de tierras por parte del Gobierno provincial y remarcó que se trata de una operación entre privados.

"Nosotros no vendemos nada, lo vende el privado, sigue siendo territorio argentino, nosotros mejoramos las condiciones", respetando a rajatabla el Plan de Manejo”, subrayó.

En ese sentido cuestionó a quienes objetan el proyecto señalando que se trata de “un grupo kirchneristas que tratan de confundir”, recomendándoles que “traten de tomar algún medicamento para contener la memoria, porque tienen una memoria selectiva", expresó.

Corroborando sus dichos sostuvo que "ellos se olvidan que se quedaron con 400.000 hectáreas en esta provincia, en donde maltrataban y aplicaban todo el peso del poder político para echar a los productores de su campo y quedarse con las tierras"

También cuestionó las operaciones realizadas con tierras fiscales en El Calafate, afirmando que fueron vendidas a bajo precio a funcionarios, quienes luego las habrían comercializado por sumas millonarias en dólares.