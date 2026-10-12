Vidal encabezó actos por el 41º aniversario de El Chaltén

El gobernador Claudio Vidal presidió este lunes los actos centrales conmemorativos al 41° aniversario de El Chaltén, localidad cordillerana que viene consolidándose como polo turístico.

El mandatario santacruceño estuvo acompañado por el intendente Néstor Ticó, miembros de su gabinete y por el ex gobernador Arturo Puricelli, en cuya gestión se fundó esa población, precisamente el 12 de octubre de 1985.

Durante la jornada, se puso en valor el trabajo conjunto para avanzar en obras y atender demandas históricas vinculadas con la vivienda, los servicios y el desarrollo de la comunidad.

En ese contexto, la Provincia y el Municipio trabajan para fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para el desarrollo local.

Durante el acto central, realizado en el mástil de la localidad, el intendenter Ticó destacó la articulación con el Gobierno provincial y confirmó que la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales será inaugurada a fines de este año, con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

“Agradezco al gobernador por trabajar en conjunto y empezar a dar distintas soluciones, como el tema tierras”, expresó Ticó.

Además, se refirió al proyecto de la Fundación de los Álamos, que busca ampliar las posibilidades de acceso a la tierra y tendrá una primera etapa con prioridad para 120 vecinos con carpeta.

A su vez, el gobernador mandato cumplido Arturo Puricelli destacó el avance de la obra cloacal, a la que definió como indispensable para acompañar el crecimiento de la localidad. “Hace un año lo decíamos y hoy se empieza a concretar”, señaló.

Puricelli también remarcó la necesidad de avanzar en soluciones habitacionales y fortalecer el desarrollo turístico mediante el diálogo y la cooperación entre los distintos sectores.

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