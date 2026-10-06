Petróleo: Crown Point invertirá más de 7,2 millones de dólares

El gobernador Claudio Vidal se reunió con autoridades de Crown Point Energía para analizar la nueva campaña de perforación que contempla una inversión superior a los 7,2 millones de dólares.

Acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, el mandatario provincial recibió el lunes en su despacho al presidente de Crown Point Energía, Pablo Peralta, y al vicepresidente de la compañía, Eduardo Oliver, para analizar la nueva campaña de perforación y los próximos pasos de la operadora en Santa Cruz.

En ese marco se repasó el programa de inversiones que la empresa desarrolla en el marco de los compromisos asumidos con la Provincia en 2024, con el objetivo de incorporar nuevas reservas, incrementar la producción y explorar el potencial de formaciones que todavía no fueron desarrolladas en la región.

La campaña contempla tres perforaciones con el equipo 383 de San Antonio Internacional en los yacimientos Koluel Kayke y Piedra Clavada, lo cual demandará una inversión total superior a los 7,2 millones de dólares.

Entre los trabajos previstos se destaca el pozo KK-2003, de carácter exploratorio, que buscará confirmar el potencial productivo de la formación D-129 en el área.

No queremos solamente administrar lo que ya existe. Necesitamos explorar, encontrar nuevas reservas y generar las condiciones para que la actividad petrolera tenga futuro en Santa Cruz”, expresó Vidal.

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la situación laboral del sector, acordándose que los trabajadores desvinculados de la actividad petrolera durante los últimos meses tendrán prioridad ante las nuevas incorporaciones.

“Detrás de cada equipo que vuelve a trabajar hay familias que necesitan recuperar estabilidad. Nuestra prioridad son los trabajadores que quedaron afuera de la actividad y necesitan volver a tener una oportunidad”, sostuvo el gobernador.

“Dijimos que íbamos a recuperar la actividad, atraer inversiones y volver a poner los equipos en movimiento. Lo estamos haciendo, siempre con la condición de que esa recuperación también llegue a los trabajadores santacruceños”, concluyó.