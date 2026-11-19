Alumnos de sexto grado de las Escuelas del Viento de Las Heras y Pico Truncado realizaron esta semana una visita educativa al Feedlot Pioneros, ubicado en cercanías de Cañadón Seco.

El establecimiento destinado al engorde de ganado vacuno pertenece a la Mutual 12 de Septiembre, institución que, al igual que el gremio petrolero (SIPGER), es presidida por Rafael Güenchenén.

Durante la jornada, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones y acercarse al trabajo productivo que se desarrolla en el establecimiento, fortaleciendo sus conocimientos a través de una experiencia directa con la actividad agropecuaria de la región.

La delegación estuvo acompañada por la docente Daiana Ovejero, de la Escuela del Viento de Las Heras, y las docentes Mariana Portela, Rocío Salva y Viviana Amaya, de la institución educativa de Pico Truncado.

Esta iniciativa forma parte de las propuestas educativas que impulsan las Escuelas del Viento, promoviendo el aprendizaje fuera del aula y el vínculo de los estudiantes con las actividades productivas de Santa Cruz.

Educación y producción se unen en una experiencia que permite a los alumnos conocer de cerca el desarrollo y el potencial productivo de nuestra región.