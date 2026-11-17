El gobernador Claudio Vidal, respaldó el avance de las investigaciones por una causa sobre delitos financieros vinculados con el empresario Lázaro Báez.

En declaraciones a la prensa, durante una recorrida por las obras de gas en el barrio Chimen Aike de Río Gallegos, se refirió especialmente a los últimos allanamientos y al alcance institucional que, según consideró, tendrá esa investigación, no descartando posibles vinculaciones con distintos sectores de la política provincial.

El mandatario santacruceño también dijo que uno de los aspectos que más le preocupa es que “personas que ya estaban privadas de su libertad seguían operando con el lavado de activos”, en clara referencia a Báez que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Consideró que las posibles vinculaciones con actores políticos provinciales se deducen a partir de lo que se viene conociendo, por lo cual evaluó que “esta causa va a dar que hablar porque toca directamente el corazón de varios sectores de la política”

DEMORAS EN JUZGADOS

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue el funcionamiento de la Justicia de Santa Cruz.

En ese sentido volvió a cuestionar las demoras detectadas en distintos juzgados durante las auditorías impulsadas por el Tribunal Superior de Justicia y reclamó respuestas para las causas que llevan años sin resolución.

“No puede ser que el Tribunal Superior de Justicia, cuando recorre haciendo algo que antes no se hacía, que es auditoría en cada uno de los juzgados de toda la provincia, en todas las localidades, encontremos demoras de 15 a 18 años”, puntualizó.

Para Vidal, esos plazos reflejan problemas de funcionamiento que afectan directamente a la ciudadanía. “Esto quiere decir que la Justicia es lenta, que es ineficiente, que todavía no termina de escuchar la necesidad que tiene el pueblo de Santa Cruz de resolver los temas pendientes”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que su planteo no implica un cuestionamiento a la institución judicial en sí misma, sino un reclamo para que cumpla con su función y garantice respuestas a la sociedad.

RESPALDO A PRODROMOS

Más adelante, en relación al trabajo que viene realizando el Ministerio de Seguridad, a cargo de Pedro Pródromos, dijo que en tres años de gestión se incautaron tres veces más la cantidad de droga, de sustancias tóxicas, de armas, en comparación con la gestión anterior, cuyos funcionarios “tapaban la mugre debajo de la alfombra”.

En ese sentido, ratificó el apoyo institucional del Gobierno provincial a las fuerzas de seguridad para avanzar en los procedimientos y las investigaciones.

“Está la decisión política, está el acompañamiento a nuestras fuerzas de seguridad para poder avanzar en todos los procesos de investigación, allanamientos que son todos con resultado positivo”, sostuvo.

DESIGNACION DE JUECES

Por otra parte, defendió el sistema de selección de jueces mediante concursos, al considerar que los mismos deben acreditar idoneidad, conocimiento de los procedimientos y respeto por la Constitución Nacional y Provincial.

Recordó que la propuesta de avanzar con este mecanismo había generado cuestionamientos de sectores opositores y sostuvo que la designación de jueces debe responder a criterios institucionales y no a decisiones discrecionales.

“Cuando tomamos la decisión de que los jueces pasen por un sistema en donde ellos tengan que demostrar que están a la altura de las circunstancias, que entienden los procedimientos, que se ajustan a derecho, que se ajustan a lo que marca la Constitución Nacional y Provincial, que tenían que pasar por concurso, la oposición aseguraba que esto estaba mal, que tenía que seguir siendo a dedo”, señaló.