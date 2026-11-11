El gobernador Claudio Vidal reclamó a los jueces de distintas localidades que agilicen su labor contra la delincuencia y lanzó un severo cuestionamiento: “si les tiembla el pulso, renuncien”.

Vidal pidió a los jueces que no les tiemble el pulso contra delincuentes

El mandatario santacruceño se pronunció de esta manera en el acto de entrega de nuevos vehículos y equipamiento para la Policía y la División Bomberos que tuvo lugar este miércoles en Río Gallegos.

En clara referencia a los hechos que se están sucediendo en Caleta Olivia (entre ellos el ataque a balazos contra una emisora radial), el fue categórico al asegurar “sirve de muy poco que nuestra policía trabaje, haga lo que está haciendo, si los jueces de las distintas localidades no hacen su trabajo”.

“A esos jueces de cada localidad, como representante del pueblo de Santa Cruz, me toca pedirles, exigirles que hagan su trabajo, que cumplan su función”, recalcó Vidal, subrayando que “la sociedad necesita y reclama a viva voz que el servicio de justicia funcione de una buena vez”.

“No puede ser, no se tolera, no se puede admitir que los delincuentes de siempre, que están identificados, entren por una puerta y salgan por la otra”, enfatizó y, dirigiéndose directamente a los jueces les dijo “si tienen miedo, si les tiembla el pulso para tomar las decisiones correctas que exige nuestro pueblo, renuncien. Esto no se puede tolerar más”.

En ese mismo contexto aseguró que los vecinos “no están solos” y pidió al ministro de Seguridad y al jefe de Policía redoblar los esfuerzos y aumentar la presencia policial.

“Señor Ministro (Pedro Pródomos), vamos a doblar el esfuerzo; quiero más presencia policial. Señor Jefe de Policía (comisario general Diego Agüero), vamos a recorrer todas las dependencias, vamos a caminar las calles y vamos a ir detrás de los delincuentes. Estas cosas en Santa Cruz no se pueden tolerar más”, enfatizó.

El mandatario reconoció el trabajo de la Policía, pero advirtió que su esfuerzos pierde efectividad si el sistema judicial no cumple con su función. Además, destacó las recorridas y auditorías de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, que -según señaló- detectaron demoras de entre 15 y 20 años en juzgados.

“Yo sé que hacen un gran esfuerzo y sé también de la falta de compromiso de una parte del sistema judicial. También me toca reconocer el esfuerzo que vienen llevando adelante los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia”, reconoció Vidal y agregó “es la primera vez, por lo menos en 15 o 20 años, que vemos que los vocales del Tribunal Superior de Justicia recorren cada uno de los juzgados”.

“En cada una de esas auditorías –describió- se encuentran demoras de 15 a 20 años en donde individuos y familias que buscan respuesta no la tuvieron durante todo ese tiempo. No es así como funciona el Estado, no es así como funciona el sistema democrático en la Argentina, por lo menos no tendría que ser así”.

“No es así como funciona el Estado, no es así como funciona el sistema democrático en la Argentina, por lo menos no tendría que ser así”, remarcó.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz