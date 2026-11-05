Firman acuerdos para reactivar la construcción de las represas

El gobernador Claudio Vidal participó este jueves, en la sede de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, de la firma de acuerdos para reactivar las obras de las represas sobre el río Santa Cruz,

La instancia reunió a representantes del Gobierno nacional, de la UTE a cargo de la ejecución de los trabajos y del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes acordaron la actualización y adecuación del plan de trabajo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes para esta nueva etapa de la construcción.

En este marco, se avanzó en un entendimiento entre la UTE y la representación gremial para establecer las condiciones necesarias que permitan retomar los trabajos con previsibilidad, organización y garantías para los trabajadores.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la firma de un acuerdo de trabajo entre el Gobierno de Santa Cruz y la UTE Gezhouba, mediante el cual se garantiza que la reactivación de las represas tenga un impacto directo en la economía provincial.

El convenio contempla el cumplimiento del esquema 90/10, que establece que el 90% de la mano de obra empleada deberá ser santacruceña.

Para ello, los trabajadores deberán acreditar su inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y su residencia efectiva en la provincia.

El segundo eje del acuerdo establece condiciones para promover la participación de empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios radicadas efectivamente en Santa Cruz.

El objetivo es que la contratación de bienes, insumos y servicios vinculados a la obra priorice al entramado productivo provincial, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas santacruceñas accedan a nuevas oportunidades comerciales.

La incorporación de trabajadores locales y la participación de proveedores y prestadores santacruceños permitirán que una parte sustancial de los recursos movilizados por la construcción permanezca en la provincia, fortaleciendo el consumo, el comercio y la actividad económica de las localidades,

Estuvieron presentes junto al gobernadorVidal, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el ministro de Energía, Jaime Alvarez; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el diputado nacional José Luis Garrido; los intendentes Analía Farías, de Piedra Buena y Juan Manuel Borquez, de Puerto Santa Cruz; la diputada provincial Fabiola Loreiro; el coordinador provincial Adrián Suárez; y Rubén Crespo, referente de la UOCRA en Santa Cruz.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz