Firman acuerdos para reactivar la construcción de las represas

La instancia reunió a representantes del Gobierno nacional, de la UTE a cargo de la ejecución de los trabajos y del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes acordaron la actualización y adecuación del plan de trabajo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes para esta nueva etapa de la construcción.
En este marco, se avanzó en un entendimiento entre la UTE y la representación gremial para establecer las condiciones necesarias que permitan retomar los trabajos con previsibilidad, organización y garantías para los trabajadores.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la firma de un acuerdo de trabajo entre el Gobierno de Santa Cruz y la UTE Gezhouba, mediante el cual se garantiza que la reactivación de las represas tenga un impacto directo en la economía provincial.
El convenio contempla el cumplimiento del esquema 90/10, que establece que el 90% de la mano de obra empleada deberá ser santacruceña.
Para ello, los trabajadores deberán acreditar su inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y su residencia efectiva en la provincia.
El segundo eje del acuerdo establece condiciones para promover la participación de empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios radicadas efectivamente en Santa Cruz.
El objetivo es que la contratación de bienes, insumos y servicios vinculados a la obra priorice al entramado productivo provincial, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas santacruceñas accedan a nuevas oportunidades comerciales.
La incorporación de trabajadores locales y la participación de proveedores y prestadores santacruceños permitirán que una parte sustancial de los recursos movilizados por la construcción permanezca en la provincia, fortaleciendo el consumo, el comercio y la actividad económica de las localidades,
Estuvieron presentes junto al gobernadorVidal, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el ministro de Energía, Jaime Alvarez; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el diputado nacional José Luis Garrido; los intendentes Analía Farías, de Piedra Buena y Juan Manuel Borquez, de Puerto Santa Cruz; la diputada provincial Fabiola Loreiro; el coordinador provincial Adrián Suárez; y Rubén Crespo, referente de la UOCRA en Santa Cruz.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz