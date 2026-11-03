Docentes irán al paro si no hay propuesta salarial convincente

La Asociación Docentes de Santa Cruz resolvió realizar un paro provincial de 24 horas si el Gobierno no presenta una oferta salarial concreta en la mesa de paritarias prevista para el 9 de noviembre.

La decisión fue adoptada el durante el Congreso Extraordinario que sesionó el lunes de manera virtual con la participación de representantes de las 14 filiales.

Entre los principales planteos, el gremio resolvió asistir a la próxima instancia de negociación con la exigencia de una propuesta salarial urgente y acorde a la realidad económica.

En ese sentido, reclamó la aplicación de una cláusula gatillo y una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes.

La organización sindical aclaró que la eventual oferta deberá ser concreta y contar con las condiciones necesarias para ser evaluada por las asambleas y el Congreso Provincial.

Además, ADOSAC reiteró el reclamo por el pago del título en el segundo cargo y ratificó el principio de “igual remuneración por igual tarea“.

En las resoluciones del Congreso, los representantes de las filiales también definieron mantener al sindicato en estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas concretas del Gobierno provincial a otros reclamos de la docencia.

En ese marco, plantearon la necesidad de impulsar acciones gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores y de la educación pública.

Otro de los puntos aprobados fue exigir que, en las próximas instancias de negociación, el Ejecutivo designe representantes con plenas facultades para discutir y resolver los planteos sindicales.

En ese sentido, se cuestionó la participación de interlocutores que, según sostuvo, no cuentan con poder de decisión y “terminan dilatando el conflicto“.

Asimismo, el Congreso repudió al Consejo Provincial de Educación (CPE) por reducir unilateralmente la cantidad de reuniones de las subcomisiones laborales y de las mesas técnicas mensuales. Para el gremio, esta decisión evidencia una falta de voluntad para abordar y resolver las problemáticas colectivas de la docencia.

Fuente: La Opinión Austral