Vidal asistió a la puesta en marcha de equipo perforador

El gobernador Claudio Vidal participó el jueves de la puesta en marcha del equipo perforador VENVER-52, que operará en el área Anticlinal Aguada Bandera, cercana a Las Heras.

Del evento tambien tomaron parte el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de Quintana Energy, Carlos Gilardone: el secretario general del gremio de los petroleros jerárquicos, José Llugdar, trabajadores del sector y otras autoridades vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

El programa contempla la perforación de cinco pozos, con una inversión estimada de USD 10 millones y un total previsto de 7.200 metros perforados La campaña comprende cuatro pozos de desarrollo, identificados como AAB-1032, AAB-1033, AAB-1034 y AAB-1035, y un quinto pozo exploratorio, denominado AAB.x-1040.

La puesta en marcha del equipo se inscribe en la estrategia provincial de recuperación de la actividad hidrocarburífera convencional, mediante el seguimiento de los compromisos asumidos por las operadoras, la incorporación de equipamiento y la ejecución de nuevas inversiones en los yacimientos santacruceños.

Los cuatro pozos de desarrollo tendrán profundidades de hasta 1.250 metros y estarán orientados a generar nuevas posibilidades de producción y evaluar la conectividad de los reservorios de la Formación Bajo Barreal.

La información obtenida permitirá analizar alternativas de recuperación secundaria y terciaria, incluida la utilización de polímeros, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de los recursos existentes y prolongar la vida productiva de los yacimientos convencionales.

Durante su discurso, el gobernador vinculó la puesta en marcha del equipo con los acuerdos de inversión alcanzados en 2024 y con las decisiones adoptadas por la Provincia para recuperar la actividad.

“No es casualidad que las empresas petroleras comiencen a cumplir con los acuerdos de inversión programados”, afirmó.

Además, recordó la decisión de aplicar una reducción de tres puntos porcentuales en las regalías, bajo condiciones vinculadas a la reactivación de equipos, y sostuvo que la medida se tomó para impulsar la recuperación del sector.

El mandatario también indicó que Quintana Energy se comprometió a incorporar otra torre de perforación en los próximos meses, mientras que la operadora Roch prevé poner en marcha un equipo entre enero y febrero.