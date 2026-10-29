El hallazgo se produjo este jueves durante un rastrillaje aéreo en la zona del río Gallegos. Los chicos, de 10 y 12 años, eran buscados desde el domingo luego de ser arrastrados por la corriente. El operativo continúa para encontrar al segundo niño.

Hallaron el cuerpo de uno de los hermanos desaparecidos en Palermo Aike

La búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en Palermo Aike tuvo este jueves un doloroso avance: un helicóptero que participaba del operativo divisó el cuerpo de uno de los niños, que eran buscados desde el domingo en la zona conocida como La Toma, sobre el río Gallegos.

Los hermanos, de 10 y 12 años, habían desaparecido durante la tarde del domingo 25 de octubre, cuando se encontraban en el agua junto a otros dos adolescentes y fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente. Los dos jóvenes lograron salir, pero los hermanos dejaron de ser vistos desde ese momento.

Desde entonces se desplegó un amplio operativo integrado por efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Protección Civil, buzos especializados y otros equipos provinciales. Las tareas incluyeron recorridas por las márgenes del río, rastrillajes subacuáticos, drones y patrullajes aéreos.

El helicóptero se había sumado este jueves

La incorporación de una aeronave había sido anunciada un día antes por el Gobierno de Santa Cruz, con el objetivo de ampliar el área de búsqueda y observar desde el aire sectores de difícil acceso. El helicóptero comenzó a operar durante la mañana de este jueves y, en el transcurso de uno de esos patrullajes, se produjo el hallazgo.

Las condiciones del río complicaron desde el inicio las tareas de rescate. La fuerte corriente, la escasa visibilidad bajo el agua y la existencia de sectores profundos obligaron a trabajar con equipos especializados y a delimitar distintas áreas de búsqueda. Durante algunas jornadas, además, las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir momentáneamente las inmersiones.

Continúa la búsqueda del segundo hermano

Tras el hallazgo, las fuerzas mantuvieron el operativo para localizar al otro niño. Las autoridades indicaron que las tareas continuarán por tierra, agua y aire, mientras se analizan las condiciones del río y los sectores que todavía deben ser rastrillados.

En paralelo, equipos de Salud y profesionales especializados brindan acompañamiento permanente a la familia desde el inicio del operativo.

La búsqueda mantiene en vilo a Río Gallegos y a distintas localidades de Santa Cruz, que durante los últimos días acompañaron a la familia mientras decenas de rescatistas trabajaban para dar con los dos hermanos.

Por el momento, las autoridades continúan las tareas para localizar al segundo niño y avanzar con las actuaciones correspondientes tras el hallazgo registrado este jueves.