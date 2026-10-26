Buscan a dos niños desparecidos en toma de agua del río Gallegos

Dos niños de 10 y 12 años están siendo buscados intensamente desde el domingo cuando desaparecieron en la zona del río Gallegos conocida como La Toma, en el paraje Palermo Aike.

Se trata de dos hermanitos que habían llegado a ese lugar con sus padres e ingresaron al agua junto a otros dos menores de 14 y 15 años y fueron arrastrados por la corriente.

Los preadolescentes lograron salir por sus propios medios pero los hermanitos desaparecieron alrededor de las 16:00 y tras darse el alerta al servicio de emergencias 911 se activó de manera urgente un operativo de emergencia llegando al lugar varios equipos de rescate.

La búsqueda continuó durante toda la noche y se intensificó a partir de las 5:30 de este lunes, cuando comenzó a aclarar.

Así lo informó Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, quien se encuentra en el lugar.

Asimismo, indicó que los equipos llevan adelante un relevamiento en cuatriciclos y a pie por la costa del río, de manera paralela a la Ruta Nacional Nº 40 participando personal del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), la División Operaciones Rurales (D.O.R.), equipos de buceo, Protección Civil, personal sanitario y distintas dependencias de seguridad”, detalló.

Además de la presencia de distintas áreas del Ministerio de Seguridad, se está haciendo un abordaje integral y se cuenta con la colaboración de los Ministerios de Salud y Ambiente y Desarrollo Social, Igualdad e Integración, este último fue convocado para proporcionar algo caliente para los bomberos que están trabajando en agua.