Gadano visitó dos instituciones deportivas de Puerto Santa Cruz

La senadora nacional Natalia Gadano estuvo el jueves en Puerto Santa Cruz donde visitó dos instituciones deportivas que llevan en nombre de la localidad.

En principio recorrió las instalaciones del Club Atlético Santa Cruz y se reunió con sus autoridades para conocer de primera mano la situación de la institución y las dificultades que enfrenta para seguir desarrollando sus actividades.

Fue recibida por la presidenta del club, Agustina Jara, y el vicepresidente, Braian Kendziura, quienes le plantearon las principales necesidades, entre ellas la falta de gas, un problema que afecta el funcionamiento cotidiano del club y que necesita una solución.

Posteriormente estuvo en el club Sportivo Santa Cruz, donde la recibieron integrantes de la comisión directiva , interiorizándose de la realidad del lugar al conversar de manera distendida con quienes llevan adelante sus actividades.

Esta recorrida forma parte del trabajo territorial que Gadano viene realizando en distintas localidades de Santa Cruz, con el objetivo de escuchar a los vecinos, conocer sus necesidades y acompañar las gestiones necesarias para buscar respuestas.

Desde el comienzo de su gestión en el Senado, la senadora demostró que el deporte ocupa un lugar importante en su gestión, recordándose que organizó dos carreras solidarias en Caleta Olivia, cuya recaudación fue destinada al hogar de niños de la ciudad.

Este año, la iniciativa tendrá una nueva edición en Puerto Deseado, para seguir acompañando a la comunidad a través del deporte y la solidaridad.

“Es importante estar cerca de las instituciones y escuchar a quienes hacen un gran esfuerzo todos los días para sostenerlas. Detrás de cada club hay familias, chicos y personas que trabajan para que el deporte siga siendo un espacio de encuentro”, expresó la senadora.

Fuente: Prensa senadora Gadano