Vidal prometió construir edificio para el Colegio 22 de Caleta Olivia

El gobernador Claudio Vidal recibió en la Residencia de Río Gallegos a integrantes del Centro de Estudiantes del Colegio Provincial N° 22 de Caleta Olivia.

Los mismos le plantearon la necesidad de contar con un edificio propio para la comunidad educativa y tras escuchar sus demandas, el mandatario provincial se comprometió a trabajar para avanzar con una solución a este reclamo histórico.

Del encuentro también participaron el coordinador de Gobierno Provincial en Caleta Olivia, Juan Carlos Juárez; el secretario de Deportes y Recreación, Gabriel Murúa; y la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasgido en tanto que la delegación estudiantil estuvo encabezada por su presidente, Francisco Fuentes.

Durante la reunión, los estudiantes expusieron las dificultades que atraviesa la institución, que desde hace tres décadas funciona en distintos espacios y actualmente comparte edificio con la EPJA N° 16.

Por tal motivo remarcaron la importancia de contar con una sede propia que permita fortalecer la identidad de la comunidad educativa y disponer de un espacio adecuado para desarrollar sus actividades.

Luego de escuchar sus planteos, Vidal reconoció que se trata de una demanda que lleva muchos años sin respuesta y asumió el compromiso de impulsar las acciones necesarias para avanzar con el proyecto.

“A mí me toca pedir disculpas por la lentitud del Estado al momento de dar respuesta en tantos años”, expresó el gobernador, quien sostuvo que asumir una gestión también implica hacerse cargo de las necesidades que quedaron pendientes durante años.

“Hay cosas que nosotros tenemos que resolver, son reclamos de muchos años. Llevamos dos años y diez meses en la gestión e hicimos mucho, aun cuando es un momento complejo en lo económico”, señaló.

En tal sentido hizo saber que acompañará a los estudiantes en el camino hacia la concreción del edificio y anticipó que hablará con el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, para avanzar en la disponibilidad de un terreno, un paso necesario para desarrollar el proyecto.

Finalmente, Vidal destacó sus propias raíces y los valores que marcaron su formación, y reafirmó su compromiso permanente de escuchar a los vecinos y atender las demandas que esperan una respuesta del Estado.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz