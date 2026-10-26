Sectores pantanosos del río complican búsqueda de niños

La búsqueda de los dos hermanitos desaparecidos el domingo en aguas del río Gallegos, zona de Palermo Aike, enfrenta dificultades por la existencia de peligrosos sectores pantanosos.

Ello exige que la tarea sea realizada por equipos de rescatistas que conocen la zona, explicó el subjefe de la Policía provincial, comisario general Luis Bordón.

El rastrillaje se retomó con mayor intensidad a las 5:30 de estelunes, mientras durante la noche se mantuvieron recorridas por la costa.

Además participan del operativo policías de diversas comisarías, personal de la misma fuerza de seguridad especializado en búsqueda subacuática (GERS), de Operaciones Rurales querecorre ambas márgenes del río, de Protección Civil y de Parques eIncendios Forestales.

El funcionario explicó que la profundidad cambia en pocos metros y que una superficie aparentemente calma puede ocultar corrientes fuertes.

Por otra parte, informó que psicólogos del Hospital Regional acompañaron a la familia de los hermanitos de 10 y 12 años hastaanoche y regresaron al amanecer de este lunes.

Bordón señaló que los familiares se sintieron contenidos y que los efectivos también reciben apoyo.