Chubut perdió 751 empresas empleadoras en los últimos tres años

La provincia cerró el mes de julio de 2026 con un total de 7.002 empresas empleadoras activas, lo que representa una pérdida neta de 398 firmas en los últimos doce meses.

El entramado empresarial privado de Chubut continúa mostrando signos de desgaste. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la provincia cerró el mes de julio de 2026 con un total de 7.002 empresas empleadoras activas, lo que representa una pérdida neta de 398 firmas en los últimos doce meses (-5,4% interanual).

El deterioro del tejido productivo local se vuelve más pronunciado al analizar el período acumulado desde fines de 2023. En noviembre de ese año, Chubut contaba con 7.753 empleadores formales, por lo que en el transcurso de los últimos dos años y medio se cerraron o dejaron de registrar empleados un total de 751 empresas (-9,7%).

El informe completo detalla que el país registró 475.822 firmas activas, lo que representa una contracción interanual del 3,1% y marca veintinueve meses consecutivos de caídas en este indicador.

A nivel sectorial, catorce de las dieciocho actividades económicas mostraron retrocesos, con fuertes impactos en sectores clave como el comercio, la industria y la construcción.

Geográficamente, Neuquén fue la única provincia en presentar crecimiento positivo, mientras que el resto de las jurisdicciones y la CABA experimentaron bajas de diversa magnitud, destacándose la fuerte contracción en La Rioja.

El desglose sectorial para Chubut expone que la contracción afectó a la totalidad de las actividades económicas, con especial impacto en el entramado industrial y comercial:

Industria registró la caída más drástica de la provincia, con un desplome interanual del -13,5%, posicionando a Chubut como la jurisdicción patagónica más castigada en este rubro.

Comercio sufrió un retroceso del -6,9%, reflejando la caída en el consumo masivo y la actividad pyme.

Construcción presentó una baja del -5,5%, en línea con la paralización de obras públicas y la ralentización de emprendimientos privados.

Resto de sectores (Servicios, Agro, Minería): cayeron en promedio un -3,2%.

En el contexto regional, la Patagonia muestra un comportamiento marcadamente desigual. Neuquén se consolidó como la única excepción positiva de todo el país, registrando un crecimiento del +0,2% interanual (+18 empresas) y un +1,3% acumulado desde 2023, impulsada fundamentalmente por el dinamismo de la Construcción (+9,3%) y la actividad en Vaca Muerta.

Chubut se sitúa en una posición intermedia en la tabla patagónica:

Neuquén: 9.062 empresas

La Pampa: 6.010 empresas

Río Negro: 9.185 empresas

Chubut: 7.002 empresas

Santa Cruz: 3.468 empresas

Tierra del Fuego: 2.163 empresas

En el extremo más crítico de la región se ubican Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta última encabeza la mayor caída de la Patagonia, afectada por caídas de doble dígito tanto en la Construcción (-14,5%) como en la industria manufacturera (-13,2%).