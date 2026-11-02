Ordenan retrotraer el despido de seis trabajadores petroleros

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó la conciliación obligatoria en un nuevo conflicto petrolero por el despido de seis trabajadores,

Las cesantías se registraron en la empresa Pecom que presta servicios para una de las nuevas operadoras de yacimientos, Patagonia Resources, motivando que el gremio que nuclea a los peroleros convencionales, SIPGER, se declarara en alerta y movilización.

El Gobierno provincial actuó de inmediato a través de la cartera laboral que este lunes ordenó “retrotraer la situación al estado anterior a las desvinculaciones durante la vigencia de la medida”.

El informe emitido a través de canales oficiales señala que con esta decisión se busca “reservar los puestos laborales mientras se desarrolla una instancia de negociación entre las partes, con intervención de la autoridad laboral provincial”.

“De esta manera, los despidos quedan en suspenso durante el período conciliatorio, a la espera de una solución al conflicto y la intervención forma parte de las acciones del Gobierno provincial para defender el empleo santacruceño y acompañar a las familias afectadas por las desvinculaciones”, se añade en el informe.

Al respecto, el coordinador del Ministerio de Trabajo en Zona Norte, Sebastián Santillán expresó que “desde el primer momento intervenimos para resguardar los puestos de trabajo. La conciliación obligatoria ordena retrotraer los seis despidos y abre una instancia de diálogo para buscar una solución. Detrás de cada trabajador hay una familia y nuestra responsabilidad es estar presentes y utilizar las herramientas del Estado para defender el empleo santacruceño”.