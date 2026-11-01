Gimnasia venció en un difícil partido a Instituto

El campeón de la Liga Nacional de Básquet se impuso en Córdoba por 58-57 y sumó la cuarta victoria en fila. Emiliano Toretta con 14 puntos fue el goleador del partido.

En un final cerrado, de bajo goleo y a pura defensa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo a Instituto de Córdoba por 58-57, y de esa manera hilvanó la cuarta victoria seguida en la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Angel Sandrín, fue arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Mukdsi, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 17-16, 29-26 y 44-40.

El encuentro comenzó parejo, con un ida y vuelta constante y sin un claro dominador. Emiliano Toretta tomó las riendas de la ofensiva visitante, mientras que Instituto encontró respuestas en Bautista Lugarini y Vicente Garello, quienes aportaron nueve puntos entre ambos para cerrar el primer cuarto arriba por 17-16.

En el segundo parcial, el Albirrojo endureció su defensa y logró un parcial de 8-2 para sacar siete puntos de ventaja (25-18). Sin embargo, Gimnasia reaccionó y, con un triple de Toretta, achicó la diferencia para irse al descanso largo abajo por 29-26, en un primer tiempo muy disputado y de bajo goleo.

Tras el entretiempo, Instituto resistió la reacción visitante y volvió a encontrar su mejor versión defensiva. Con dos triples de JP Corbalán, logró despegarse 42-34, aunque el verde de la Patagonia volvió a meterse en partido de la mano de Carrasco y cerró el tercer cuarto a solo cuatro puntos (44-40).

En el último período, el conjunto patagónico encontró efectividad desde el perímetro y pasó al frente por 50-44. La Gloria no bajó los brazos y, empujada por su gente, reaccionó con el aporte de Garello en la pintura y un triple clave de Corbalán para ponerse a un punto (56-57), a falta de un minuto y medio.

El cierre fue muy ajustado y cortado. Instituto tuvo oportunidades para igualar el marcador, pero no logró concretarlas y Gimnasia terminó llevándose la victoria por 58-57 en el Ángel Sandrín. Emiliano Toretta fue el jugador más destacado del conjunto ganador, con 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 19 de valoración, informó Prensa Instituto.

El próximo desafío de Gimnasia, que lleva seis victorias en lo que va de la temporada, será este martes cuando visite a Atenas de Córdoba, mientras que el jueves, se presentará en Oliva para cerrar la gira ante Independiente.

Precisamente el “Griego”, se impuso este domingo como local y en suplementario a Racing de Chivilcoy por 95 a 94, tras haber igualado en 88 el tiempo regular.

Síntesis

Instituto 57 / Gimnasia 58

Instituto (17+12+15+13): Leandro Vildoza 3, Juan Pablo Corbalán 13, Xavier Carreras 0, Bautista Lugarini 11 y Torren Jones 4 (fi); Gastón Whelan 9, Federico Aguerre 4, Vicente Garello 13 y Lucas Anderson 0. DT: Sebastián González.

Gimnasia (16+10+14+18): Emiliano Toretta 14, Felipe Inyaco 4, Martiniano Dato 5, Valentín Forestier 2 y Carlos Rivero 5 (fi); Obiajulum Okafor 6, Sebastián Carrasco 10, Marcos Chacón 8, Benjamin Stevens 2, Gino Balbo 2 y Jesús Centeno 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 17-18, 29-26 y 44-40.

Arbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Mukdsi.

Estadio: Angel Sandrín (Alta Córdoba).