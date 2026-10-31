Para Marcos Chacón, "va a ser una gira dura"

El escolta de Gimnasia habló de los partidos ante Instituto, Atenas e Independiente de Oliva por la Liga Nacional .

El escolta Marcos Chacón, quien con 18 puntos fue el goleador en el último triunfo de Gimnasia de Comodoro ante Ferro Carril Oeste (73-61) por la Liga Nacional de Básquet, habló con el Departamento de Prensa del club “mens sana” en la previa de la gira que el equipo iniciará en las próximas horas por terreno cordobés en el marco de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia visitará este domingo a Instituto, dos días después a Atenas, y cerrará la gira el jueves en Oliva ante Independiente.

En la previa de estos compromisos, Chacón se refirió a la preparación del equipo y a los desafíos que tendrá por delante: “Nos estamos preparando muy bien. Tuvimos una buena jornada de entrenamiento para ya pensar en lo que es el primer partido contra Instituto”.

En ese sentido, el también jugador de la selección cubana destacó la importancia de afrontar cada encuentro con concentración y compromiso: “Esta va a ser una gira dura, vamos a un partido a la vez y ahora pensando en Instituto. Sabemos que todos los partidos son difíciles y que tenemos que lucharlos desde el minuto uno hasta el último”, sostuvo.

Por otra parte, Chacón también habló sobre su presente individual y cómo se siente dentro del equipo: “Me estoy sintiendo muy bien. La verdad que con la confianza del cuerpo técnico y los compañeros del equipo me estoy sintiendo muy bien. Trato siempre que, cuando entre a la cancha, pueda ayudar al equipo en lo que sea necesario y seguir trabajando para mejorar y que las buenas cosas sigan viniendo”.

Foto: Prensa Gimnasia.