Gimnasia de Comodoro Rivadavia recibe este miércoles a Ferro por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Arranca a las 21.

El campeón va en busca de su 5ª victoria en la temporada

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este miércoles a Ferro Carril Oeste de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y será arbitrado por Pablo Estévez, Roberto Smith y José Luis Lugli.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, es el actual defensor del título y enfrente tendrá al conjunto de Caballito, a quien eliminó ganándole el playoff 4-3 en una de las semifinales de la LNB 2025/2026.

Gimnasia llega a este partido con dos victorias en fila, ambas logradas en la ruta. En la última gira, el “Verde” arrancó cayendo ante San Lorenzo (89-73), pero luego sumó dos valiosos triunfos ante Racing de Chivilcoy (78-72) y frente a Argentino de Junín (87-82).

De esa manera, Gimnasia -quinto- se encuentra con un score de cuatro triunfos y dos caídas, y de entrada pretende volver a ser protagonista.

Como novedad, en el equipo patagónico podrá estar el alero Martiniano Dato, quien se recuperó de un esguince de tobillo izquierdo que sufrió en el “Fortín de las Morochas”. El entrerriano trabajó en los últimos días a la par de sus compañeros por lo que será parte del plantel “mens sana” ante el conjunto de Caballito.

Además, de Dato, el entrenador Pablo Favarel tendrá en su roster a los jugadores Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, Carlos Rivero -que llega al centenar de partidos en la LNB-, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Benjamin Stevens, mientras que entre los juveniles podrían estar Jesús Centeno, Gino Balbo, Yoscar Dinza y Natalio Santacroce.

Además, para más adelante se espera por el arribo del ala pívot venezolano Anyelo Cisneros -que viene de jugar en Mineros de Zacatecas de la Liga de México- y la incorporación del pívot senegalés Amar Sylla.

Ferro, mientras tanto, continúa siendo dirigido por Federico Fernández. En su plantel cuenta con los siguientes jugadores: Jano Martínez, Emiliano Lezcano, Federico Zezular, Valentín Bettiga y Kevin Hernández. También están Facundo Piñero, Alejandro Diez, José Defelippo, Rodrigo Gallegos, Felipe Rodríguez, Camilo Rodríguez, Tobías Tamagusuku y Camilo Jara.

El elenco porteño -décimo- llega a este partido con 2 triunfos y 3 derrotas, destacando que el último juego -de local-, se lo ganó a Platense por 86 a 81, con un gran trabajo de Hernández (17 puntos).

Tras este compromiso, Gimnasia saldrá de nuevo de gira y será a Córdoba para visitar a Instituto (domingo 1), Atenas (martes 3) e Independiente de Oliva (jueves 5).

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Por su parte, y desde las 17, se jugará el partido de la Liga de Desarrollo entre ambas instituciones. Gimnasia, que dirige Guido Lombardi, buscará volver al triunfo ya que viene de caer en la gira ante Racing (66-50) y Argentino (80-66). Ferro, mientras tanto, pelea los primeros puestos y llega a este partido con cuatro triunfos y una sola derrota, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla, que tiene como líder a Instituto de Córdoba.