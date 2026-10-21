Gimnasia entrenó con la mente puesta en su próximo partido

El plantel tiene el jueves libre y este viernes volverá a las prácticas de cara al juego del miércoles de local ante Ferro Carril Oeste por la Liga Nacional.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este miércoles por la mañana una nueva práctica con miras al partido que jugará dentro de una semana de local ante Ferro Carril Oeste, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó en el Socios Fundadores con la mente puesta en el duelo ante el conjunto de Caballito, quien este martes por la noche le ganó a Platense por 86 a 81.

Trabajaron Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Marcos Chacón, Valentín Forestier, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Obiajulum Okafor, Benjamin Stevens, Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza y Natalio Santacroce. También estuvo el juvenil Ciro Melo, aunque el pívot miró la práctica desde un costado de la cancha.

El alero Martiniano Dato evoluciona favorablemente del esguince de tobillo izquierdo que sufrió en la última gira durante el primer cuarto ante Argentino de Junín.

El paranaense, quien es uno de los capitanes del equipo, continúa realizando trabajos físicos y kinesiológicos, y seguramente estará en condiciones para el juego ante los de Federico Fernández.

El entrenador rosarino le dio el jueves libre al plantel, y volverá a trabajar el viernes, para no parar hasta el mismo día del juego.

Gimnasia (4º con 4 triunfos y 2 derrotas) recibirá el próximo miércoles a Ferro (11º con 2 y 3), rival a quien eliminó en una de las semifinales de la pasada temporada. El partido está previsto para las 21 y los árbitros serán Pablo Estévez, Roberto Smith y José Luis Lugli.