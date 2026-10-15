Gimnasia regresó al trabajo y espera la recuperación de Martiniano Dato

El alero sufrió un esguince de tobillo izquierdo y harán todo lo posible para que llegue al partido con Ferro por la Liga Nacional de Básquet.

Con la baja de Martiniano Dato, que se recupera de un esguince de tobillo izquierdo, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a los entrenamientos, con miras a su próximo partido que jugará de local -el 28 de este mes- ante Ferro Carril Oeste por la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana con 14 jugadores. Los que entrenaron fueron Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Felipe Inyaco, Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, Carlos Rivero, Benjamin Stevens, y los juveniles Jesús Centeno, Yoscar Dinza, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Ciro Melo y Natalio Santacroce.

Con todos esos jugadores y con Dato mirando la práctica desde un costado de la cancha, Gimnasia regresó al trabajo luego de traerse dos valiosos triunfos en su gira realizada por la provincia de Buenos Aires.

En primer lugar, el actual defensor del título no pudo con San Lorenzo con quien cayó 89-73, pero después se recuperó ganándole en Chivilcoy a Racing (78-72) y luego en Junín a Argentino (87-82).

Esas dos victorias -la tercera en condición de visitante-, le permite a Gimnasia ubicarse en el quinto puesto de la tabla con 4 triunfos y 2 derrotas.

Luego de la práctica de este jueves, el entrenador Pablo Favarel, en diálogo con El Patagónico, habló de la lesión que sufrió Martiniano Dato -ante Argentino-, y se refirió a la reciente gira que el equipo realizó. Además, adelantó que para fin de mes esperan poder contar con el pívot senegalés Amar Sylla.

“Él (por Dato) tiene un esguince de tobillo, y vamos a trabajar para hacer lo posible y que llegue con Ferro. Tenemos unos días de acá al 28, justo tenemos este lapso de 16 días sin jugar, así que con el cuerpo médico y kinesiológico haremos el mayor esfuerzo para ver si puede llegar. Si llega, mejor; si no, habrá que seguir trabajando para ver cuándo pueda estar recuperado”, sostuvo.

Con relación a qué fue lo que le gustó del equipo en la gira, Favarel aseguró: “Me gustó la reacción que tuvo el equipo después del sabor amargo que tuvimos en el segundo tiempo con San Lorenzo. Me parece que no fuimos lo que somos nosotros, la imagen de un equipo que estaba desintegrado en algunos momentos en la cancha, y nosotros no somos eso. Tenemos otro espíritu de lucha, queríamos reivindicarnos después de ese segundo tiempo con San Lorenzo. Y es lo que más satisfacción me produjo, independientemente de haber ganado los dos partidos: el cambio de imagen y volver a nuestra esencia, que fue en Chivilcoy y en Junín”, destacó el rosarino.

Más adelante, el también asistente técnico de la Selección Argentina resaltó que siempre es importante ganar. “Siempre es importante ganar lo más rápido posible después de perder. Y aparte, siempre es mejor construir desde la victoria; sabemos que de visitante el escenario es más adverso que de local y ganar fuera de casa suma en la confianza del equipo, en la personalidad, en cuanto al carácter. Así que estamos contentos de que de estos cinco partidos ganamos tres, pero queremos más y no estamos satisfechos”, afirmó.

Por otra parte, el técnico se refirió a la llegada del pivot Amar Sylla, quien todavía no se pudo sumar al equipo.

“Estamos viendo si puede llegar a fin de mes. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible, con el club, la dirigencia, la gerencia, con la expectativa de que a fin de mes pueda estar acá”.

Teniendo en cuenta que recién el 28 de este mes -de local ante Ferro Carril Oeste- Gimnasia volverá a la acción, Favarel se refirió a cómo seguirá el trabajo.

“Nosotros volvimos hoy a la actividad después de un día libre ayer, y vamos a entrenar hasta el sábado inclusive. El domingo van a tener libre los jugadores, después entrenarán de lunes a miércoles. Le vamos a dar libre el jueves, y después desde el viernes hasta el partido no paramos más”.

“El resto de los jugadores están todos bien, cansados, algunos medio golpeados. Tuvimos tres partidos en seis días, giras, viajes en colectivo, avión, un poquito de todo, pero nada fuera de lo común. Inclusive ya Centeno está recuperado, así que, salvo la situación de Dato, el resto está disponible”, sentenció.