Gimnasia intentará recuperarse este sábado en Chivilcoy

Visita a Racing por una nueva fecha de la fase regular de la Liga. El partido arranca a las 21:30.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este sábado a Racing de Chivilcoy, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2026/27.

El partido, que se jugará en el estadio Grilon Arena, dará comienzo a las 21:30 y será arbitrado por Juan Fernández, Silvio Guzmán y Fabio Alaníz.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, viene de caer en Boedo ante San Lorenzo por 89 a 73, en un partido donde su rival logró despegarse en el marcador en el tercer cuarto.

De esa manera, el actual defensor del título sufrió la segunda derrota en la temporada, y este sábado, buscará otra vez en la ruta, reencontrarse con la victoria ante un Racing que debutó con un ajustado triunfo y en doble suplementario ante San Martín de Corrientes a quien superó como local por 126 a 123.

El equipo, que dirige Diego D’Ambrosio, podría salir a la cancha con la siguiente formación: Pedro Barral, Mateo Chiarini -viene de marcar 32 puntos-, Juan Bocca, Nicolás Romano y Marcos D’Elía. Esa fue la formación que arrancó ante el “Sanma”. Mientras que como relevos estarán Emilio Stucky -de breve paso por el “Verde”-, Tomás D’Elía, Manuel Rodríguez, Santiago Assum, Juan Ignacio Respaud, Abraham Barahona y Matías Morera.

Gimnasia, mientras tanto, podría salir con Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obiajulum Okafor y Carlos Rivero.

Mientras que en el banco estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Valentín Forestier, Benjamin Stevens, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

Luego de este juego, Gimnasia viajará a Junín para visitar a Argentino el lunes -a las 20:30- y así cerrar su gira por la provincia de Buenos Aires.

Foto: Prensa San Lorenzo.