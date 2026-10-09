Raúl Federico Oliva había ido a La Falda para encontrarse con Ángel Villada. Una cámara de seguridad registró su ingreso al comercio del acusado, pero no hubo imágenes de su salida. Ocurrió en Córdoba.

Viajó a cobrar una deuda, apareció descuartizado y condenaron a su amigo a 14 años de prisión

La Justicia de Cruz del Eje condenó a Ángel Villada (38) a 14 años de prisión por el asesinato de su amigo Raúl Federico Oliva, ocurrido en 2025 en Córdoba. La víctima había viajado desde Río Ceballos hasta La Falda para encontrarse con el acusado por una importante suma de dinero vinculada a negocios que mantenían en común.

Después de casi una semana de búsqueda, su cuerpo fue encontrado desmembrado dentro de bolsas de residuos en el norte de Punilla.

El tribunal declaró a Villada culpable de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. El juicio finalizó esta semana, aunque todavía resta definir si el condenado cumplirá la pena en una cárcel o bajo prisión domiciliaria.

La reunión por dinero y la última imagen de la víctima con vida

Oliva y Villada mantenían una relación de amistad y compartían negocios. El condenado tenía un comercio dedicado a la venta de instrumentos musicales en La Falda y, según la investigación, debía entregarle a la víctima una importante suma de dinero.

Una cámara de seguridad registró a Oliva cuando ingresaba al local, de acuerdo con la información publicada por La Estafeta Online. Sin embargo, no se encontraron imágenes que lo mostraran saliendo del establecimiento.

La desaparición fue denunciada el 24 de febrero de 2025. Durante la investigación, Villada aseguró que su amigo tenía previsto encontrarse con una mujer en la ciudad de Córdoba, a quien supuestamente había conocido a través de una aplicación de citas.

Según su relato, Oliva había dejado su camioneta en La Falda para que él la trasladara posteriormente hasta la capital provincial.

Villada también sostuvo que, al no poder volver a comunicarse con su amigo, dejó el vehículo y regresó primero a Cosquín en taxi. Después completó el viaje hasta La Falda en remis.

Encontraron el cuerpo desmembrado en bolsas de residuos y condenaron al acusado

El 1° de marzo de 2025, después de casi una semana de búsqueda, los investigadores encontraron partes del cuerpo de Oliva dentro de bolsas de residuos en la zona de Escobas, en el límite entre los departamentos Punilla y Cruz del Eje.

La autopsia estableció que la víctima había muerto por disparos de arma de fuego y que su cuerpo había sido desmembrado después del asesinato.

La investigación derivó en el juicio contra Villada, que terminó con una condena de 14 años de prisión.

El hombre había permanecido hasta julio bajo prisión domiciliaria debido a que tenía a su cuidado a un hijo con trastorno del espectro autista.

Tras la sentencia, el Juzgado de Ejecución Penal deberá resolver si el condenado continúa bajo esa modalidad o si es trasladado a un establecimiento penitenciario.