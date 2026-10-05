Gimnasia aseguró el triunfo con una volcada de Rivero

El pívot, con una canasta de dos puntos, aseguró la victoria de 92-86 ante La Unión por una nueva fecha de la Liga Nacional. La dupla chilena Inyaco-Carrasco aportó 37 puntos.

Con una gran volcada de Carlos Rivero en los últimos segundos, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo de local a La Unión de Formosa por 92-86 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el remodelado Socios Fundadores, que lució colmado, tuvo el arbitraje de Julio Dinamarca, José Luis Lugli y José Domínguez. Los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-16, 51-35 y 68-63, todos para el dueño de casa.

El primer cuarto se lo quedó Gimnasia 21-16, donde el escolta chileno Felipe Inyaco, con 11 puntos, lideró la ofensiva del actual defensor del título. En la visita, el que hacía daño en la pintura era su pívot venezolano Windi Graterol (6).

El partido se detuvo al comienzo del segundo capítulo de 10 minutos porque la ambulancia debió asistir a una persona que se descompuso en la tribuna. Luego de varios minutos y con la ambulancia de nuevo afuera del Socios, se reanudó el juego.

En ese contexto, Gimnasia metió un parcial de 30-19, donde el chileno Sebastián Carrasco y el juvenil Gino Balbo, hacían que Gimnasia liderase en el marcador. En la visita, mientras tanto, el goleo era mucho más repartido.

El primer minuto del encuentro vino por parte de La Unión, cuando Balbo se mandó hasta abajo del aro para convertir de dos y así Gimnasia se puso 28-19, con 7’08” por jugar.

Sin embargo, el mejor pasaje del partido, hasta ese momento, se dio cuando Inyaco clavó un triple para que Gimnasia, a 1’43” para el final del tercer cuarto, saque 15 de ventaja y mande al frente en el resultado 46-31.

De esa manera, se vino otro pedido de minuto por parte de Guillermo Narvarte, DT del elenco visitante.

Gimnasia se fue a los vestuarios con ventaja de 16 (51-35), porque defendió mejor y porque tuvo un importante aporte tanto de Balbo (8 tantos) como de Carrasco, también autor de 8 unidades. Además, del gran cuarto inicial de Inyaco.

Tras el descanso, La Unión propuso un juego más agresivo y por eso empezaron a aparecer jugadores importantes con Brandon Beavers, Mariano Marina y Tomás Nuno, quienes entre los tres anotaron 26 de los 28 que convirió La Unión en el tercer cuarto.

Y por esa razón, la ventaja al cabo del tercer cuarto, era solamente de cinco (68-63).

Llegó el último cuarto y La Unión seguía de cerca en el marcador. Un doble de Nuno puso las cosas 68-65, pero más adelante, Marcos Chacón marcó de tres, para que Gimnasia saque 9 de ventaja (82-73), y a 4’32” se vino el minuto de La Unión.

Lo más cercano que la visita se puso fue a dos (86-84), con cinco puntos seguidos de Alexis Elsener. Primero con un triple y luego un doble. Y a 1’02” para el final, otra vez Favarel tuvo que pedir minuto.

En los últimos segundos, apareció otra vez Inyaco con un triplazo, para que Gimnasia saque cinco con solo 40” para el término del juego.

Y a 15”7, Rivero tomó un rebote, fue parado con falta y cuando había tomado el balón, se dio vuelta, su codo dio en la cara de Marina, el otro infractor en la acción de juego.

Los árbitros pitaron falta del salteño, quien luego fue a la línea y anotó un libre. Y después, en la visita, Marina metió dos libres para dejar el juego 90-86.

Y ya cuando se venía el final, Chacón tomó el último rebote del juego -tras un tiro errado de Elsener-, luego la pelota le quedó al salteño Rivero, quien corrió hasta el canasto y la enterró decretando así el triunfo de Gimnasia por 92-86.

En el ganador, lució el chileno Inyaco, quien fue el goleador del equipo con 20 puntos, con 6/10 en triples y 2 tapas.

Luego lo siguió Chacón con 17 tantos, con 4-5 en dobles, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos, mientras que Carrasco también anotó 17 unidades, con 5 rebotes y 3 pases gol.

Rivero convirtió 6 tantos, pero tomó 9 rebotes, y además metió el doble decisivo en el final con su volcadón. Mientras que Martinano Dato aportó 10 puntos para la victoria del “Verde”.

En la visita, el mejor fue el base Marina (21 tantos y 6 rebotes), seguido de Graterol (20 unidades, 5 rebotes y 2 asistencias), mientras que el tercero destacado fue Nuno (17 tantos, 6 rebotes y una tapa). Además, el escolta Beavers culminó el juego con 14 unidades.

Tras este partido, Gimnasia descansará, volverá a los entrenamientos ya con miras a su visita de este jueves a San Lorenzo. El encuentro dará comienzo a las 22:05 y será televisado TyC Sports.

Después, la gira continuará con partidos en Chivilcoy -el 10 ante Racing-, y en Junín el 12 frente a Argentino.

Gimnasia volverá a jugar de local el 28 de octubre, día en que recibirá a Ferro Carril Oeste, equipo que eliminó en una de las semifinales de la última temporada que lo terminó consagrando.

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Síntesis

Gimnasia 92 / La Unión 86

Gimnasia (21+30+17+24): Emiliano Toretta 7, Felipe Inyaco 20, Martiniano Dato 10, Obiajulum Okafor 3 y Carlos Rivero 6 (fi): Benjamin Stevens, Sebastián Carrasco 17, Marcos Chacón 17, Valentín Forestier 4 y Gino Balbo 8. DT: Pablo Favarel.

La Unión (16+19+28+23): Mariano Marina 21, Brandon Beavers 14, Alexis Elsener, Sebastián Acevedo 4 y Windi Graterol 20 (fi); Tomás Nuno 17, Agustín Facello, Franco Alorda 3 y Enzo Maglietti 0. DT: Guillermo Narvarte.

Parciales: 21-16, 51-35 y 68-63

Arbitros: Julio Dinamarca, José Luis Lugli y José Domínguez.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.